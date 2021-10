Gatta sui binari, il treno si avvicina: giovane corre a salvarla

C’è chi mette a rischio la sua stessa vita per poterne salvare un’altra, perché ogni creatura in difficoltà deve poter contare su un angelo custode pronto ad aiutarla. Questa è la storia di una povera gatta sui binari, che ha rischiato di morire mentre il treno si avvicina. Ma una giovane fa di tutto e corre a salvarla, mettendo a rischio la sua stessa vita.

Fonte foto da Facebook di Ju Leãozinho

Ju Leãozinho è una giovane ragazza che su Facebook ha voluto raccontare un episodio che le è capitato di recente. La sua è una commovente e straziante storia di un salvataggio di un povero gattino in difficoltà, che altrimenti avrebbe rischiato la vita.

La giovane, lo scorso 14 agosto, ha infatti notato una creatura in pericolo. Al posto che girarsi dall’altra parte, ha preferito agire subito d’istinto. Non c’era tempo per allertare le autorità o le associazioni che si occupano degli animali randagi. Anche se questo voleva dire mettere a rischio la sua stessa vita.

Ju Leãozino ha visto questa gattina abbandonata sui binari del treno, destinata a una terribile morte, schiacciata dai treni in corso. La ragazza l’ha vista mentre tornava indietro dal lavoro e non ha potuto far altro che intervenire per aiutarla.

La giovane donna era sulla banchina in attesa dell’arrivo del suo treno, quando ha sentito dei miagolii intensi e il rumore del treno in avvicinamento. Senza pensarci troppo ha iniziato a cercare la micia e, quando l’ha trovata, spaventata e indifesa, è scappata. Ma lei le è corsa dietro.

Fonte foto da Facebook di Ju Leãozinho

Ju Leãozino salva la dolce gatta sui binari correndo dei rischi per lei

Il treno si stava avvicinando e se non l’avessi presa sarebbe sicuramente morta.

Queste le parole della giovane che, mentre rincorreva la gattina, piangeva per paura di non poterla aiutare. Ma per fortuna ce l’ha fatta.

Fonte foto da Facebook di Ju Leãozinho

La gattina ora sta bene e vive con il suo angelo custode in terra che ha provveduto alla sua adozione. Il suo racconto ha incantato migliaia di persone in rete.