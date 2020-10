Cosa fare se i malviventi cercano di rapire il pit bull che se ne sta buono e tranquillo nel giardino di casa? Ovviamente bisogna intervenire e il proprietario del cane protagonista di questa storia è riuscito ad accorgersi di quello che stava accadendo ed è riuscito a salvare il suo piccolo.

Quest’uomo che vive a Port Elizabeth ha rischiato di perdere il suo pit bull, perché un ladro ha cercato di portarlo via dal cortile di casa in pieno giorno.

Le telecamere di sicurezza sono riuscite a riprendere tutta la scena: prima si vede il malvivente che tenta di rapire il cane. E poi il proprietario che è riuscito a scongiurare il peggio, lottando contro il ladro.

Nel video si vede il ladro intento ad arrampicarsi sulla recinzione di casa. Tenta prima di prendere il cucciolo per il collo e di tirarlo su. Ma non aveva fatto i conti con il suo proprietario.

Il padrone, infatti, si trovava proprio in quel momento fuori dalla sua abitazione. E ha visto l’uomo intento a rubare il suo cane. Ovviamente non ha esitato un momento ed è subito intervenuto per salvare il cucciolo da quel tentativo di furto e di rapimento.

I due prima hanno discusso. E poi l’uomo è riuscito a mandare via il ladro che, a quanto pare, teneva sotto controllo il suo cane da qualche settimana.

Il proprietario lo aveva salvato qualche settimana fa e il ladro ha anche provato a dire che il cane fosse suo. Ma non aveva alcuna prova della proprietà. E così poi è arrivato e ha cercato di portarselo via con la forza.

Tenta di rapire il pit bull: e se il proprietario non fosse stato nei paraggi?

Non vogliamo nemmeno immaginare questa scena: di sicuro il ladro avrebbe potuto agire in modo indisturbato.

Chissà quanta attenzione ora per il proprietario, per paura che l’uomo possa agire ancora!