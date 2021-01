Questa è una storia davvero commovente, che ci arriva dalla Scozia. Un uomo, devastato dal dolore per la perdita del suo miglior amico peloso, affigge sulla porta un biglietto perché cerca un cane che possa dargli conforto. Un fattorino si imbatte in quella richiesta di aiuto e fa di tutto affinché il desiderio diventi realtà.

Fonte Pixabay

David MacLeod è un fattorino che vive in Scozia. Fa consegne per Iceland, un rivenditore di prodotti alimentari britannico che ha più di 900 punti vendita in tutto il Regno Unito. Lavora come fattorino e l’ultima consegna è stata semplicemente eccezionale.

Mentre faceva il suo solito giro, David MacLeod è arrivato alla porta di un cliente a West Kilbride, nel North Ayrshire. Appena arrivato, ha notato un biglietto attaccato alla porta di ingresso. Il proprietario spiegava che stava soffrendo per la morte del suo cane e cercava un altro amico peloso.

Cerco un piccolo cane da compagnia. Ho perso il mio a causa del cancro e non sto bene senza di lui, Jack Russel Cairn. Offro ricompensa di 30 sterline.

Il fattorino si è profondamente commosso leggendo quel biglietto

Anche perché si ricordava di quel Jack Russell e del legame con il proprietario. E ha deciso di agire. Prima ha scattato una foto del messaggio e poi lo ha condiviso sui social, con questo testo:

Ho fatto consegne a questo signore per quasi 6 anni. Mi addolora la sua storia e vorrei cercare di rendere migliore il suo anno. Se qualcuno conosce delle persone che vogliono dare in adozione dei cani, per favore, mi contatti, potrò contribuire con le spese.

Contattando il rifugio Give A Dog A Bone finalmente la svolta. Qui i volontari lo hanno aiutato e il fattorino non vede l’ora di poter fare un dono così grande a quell’uomo disperato per la perdita del suo cane.

Cerca un cane per affrontare il lutto della perdita del suo migliore amico

Spesso si consiglia a chi deve affrontare un lutto del genere di affidarsi alle cure di un altro animale. Loro sanno come confortarci in un momento così difficile da affrontare da soli.

Superare la perdita del proprio animale domestico non è affatto facile. L’importante è parlarne, chiedere aiuto, farsi confortare. Nella speranza di trovare buone persone che possano dare una mano, come nella storia che vi abbiamo appena raccontato.