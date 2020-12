Il povero cucciolo si mette in salvo scappando dall’alluvione che stava imperversando nella sua città. Salendo su una recinzione, nel tentativo di sfuggire dall’acqua, il povero cagnolino è rimasto appeso e non riusciva più a liberarsi da quella morsa. Fino a quando non è stato salvato da una persona di buon cuore.

Questo piccolo cucciolo meticcio bianco durante un’alluvione è rimasto bloccato tra le sbarre di una recinzione, nel tentativo di mettersi in salvo. Potete immaginare la paura che ha avuto in quei momenti?

Per fortuna un ragazzo che passava di lì ha notato che il povero cucciolo era in difficoltà. E così ha deciso di intervenire prontamente, per poterlo liberare. Ha avuto pietà di quel cane sconosciuto che non riusciva più a scendere.

Il giovane prima lo ha preso in braccio e poi lo ha liberato, agendo sempre con dolcezza per poter fare in modo di non fargli del male o procurargli delle ferite. Il ragazzo è stato già definito come un eroe senza mantello.

Il ragazzo era al posto giusto nel momento giusto. E ha fatto di tutto per salvare quel povero cane che era in difficoltà nella recinzione di casa sua. Aveva l’acqua che arrivava fino al suo collo, per questo si era arrampicato sulla ringhiera metallica, al fine di mettersi in salvo. Ma non ha fatto i conti con il fatto che il corpo potesse rimanere incastrato.

Fonte Pixabay

Il cucciolo si mette in salvo, ma quando è in pericolo arriva un eroe senza mantello

Quando aveva perso tutte le speranze che qualcuno potesse notarlo, ecco arrivare il suo angelo custode.

Il ragazzo lo ha portato via da quello che poteva essere un tragico destino. Con dolcezza e delicatezza. Immortalato da un video pubblicato sui social.

Fonte YouTube Bernardo Bianchi

La scena del cane che trova la salvezza e si affida tra le braccia del suo soccorritore è molto commovente, non vi pare?