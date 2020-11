Gallo e cane complici perfetti per compiere il furto dell’anno. Chi lo avrebbe mai detto che i due si sarebbero alleati in modo tale da rubare il cibo dalla tavola? Un video incastra le due simpatiche canaglie, che hanno dato vita a un siparietto che oggi circola sui social network. E che in poco tempo è diventato virale.

Fonte YouTube Canal Trendy Mx Mexico

Il video ci mostra come un gallo e un cane possano essere complici perfetti di un crimine che, non ci fossero state delle telecamere intorno, sarebbe stato assolutamente perfetto.

Il cane si affida completamente al suo amico gallo, che rimane immobile su un pezzo di legno, per aiutare il suo amico peloso a raggiungere il cibo che incautamente qualche essere umano ha dimenticato sul tavolo.

Qualcuno era lì pronto con un telefonino per immortalare la complicità dei due animali. Che sembrano così distanti tra loro, ma che in realtà possono instaurare una bella amicizia. Pronti ad aiutarsi nei momenti di difficoltà, come quello che possiamo vedere in questo video che è diventato virale.

Sui social network tutti sono rimasti a bocca aperta per l’ingegno che il cane e il gallo hanno dimostrato di avere, mettendosi praticamente d’accordo per raggiungere il cibo. E siamo certi che il cane abbia condiviso con il suo complice qualche boccone di quella prelibatezza.

Cane e gallo amici per la pelle, condividono il cibo: il video

Il video è stato condiviso su Twitter da Susanta Nanda, membro dell’Indian Forest Service. E presto migliaia di utenti lo hanno visualizzato e condiviso poi su ogni piattaforma possibile e immaginabile.

Che dite, non è una bella storia da raccontare e condividere? Dimostra che la cooperazione è sempre un’ottima scelta, non vi pare?