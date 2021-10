È stato abbandonato in sovrappeso dentro un rifugio: oggi Charlie si occupa di tutti gli animali bisognosi e spaventati

Charlie è un cagnolino dolce ed amorevole, che sta aiutando gli animali spaventati a rifugiarsi in coccole e abbracci. Tutti noi, quando siamo tristi, soli e malati, abbiamo bisogno del conforto dei nostri cari. E non c’è nulla di più bello al mondo dell’avere qualcuno al nostro fianco, qualcuno che ci dà una spalla su cui piangere o anche soltanto un abbraccio. I cani sono proprio quegli esseri che sono sempre lì, pronti a confortarci e a ridarci il sorriso.

Credit: Dumb Friends League – Facebook

Charlie è un mix di Catahoula, che è stato abbandonato in un rifugio in sovrappeso. Era talmente grasso che non riusciva nemmeno a muoversi. Ma i volontari, sin dal primo incontro, hanno capito di avere davanti a loro un essere speciale.

Si affaticava subito e sapevano quanto sarebbe stato complicato trovare una casa pronta ad accoglierlo. Fortunatamente, non molto tempo dopo, una coppia ha aperto i propri cuori a quel grasso cane.

Alaina Bupp e suo marito hanno iniziato a prendersi cura del cucciolo e grazie al loro amore, presto è tornato in forma.

Oggi Charlie aiuta tutti i cuccioli bisognosi

Dopo che si sono resi conto di ciò che hanno provato nel salvare un cane bisognoso, i due proprietari hanno deciso di aprire le porte della loro casa ad un altro cucciolo. Un piccolo chihuahua sottopeso, che aveva sempre freddo.

Credit: Dumb Friends League – Facebook

Dal primo momento in cui ha varcato la porta di quella casa, Charlie si è fatto avanti per occuparsi di lui. Lo teneva stretto in un abbraccio, sempre pronto a coccolarlo e a tenerlo al caldo.

Credit: Dumb Friends League – Facebook

Con il passare dei giorni, Alaina si è resa conto che il suo cane era bravo a confortare i cuccioli più piccoli. Quindi si è offerta di aiutare il rifugio con tutti gli animali che avevano bisogno di stallo. Da quel giorno, questo amorevole dolce cagnolino, si occupa quotidianamente di abbracciare e confortare tutti gli animali spaventati. Grazie a Charlie, ritrovano la fiducia negli esseri umani e anche in se stessi e diventano pronti per la loro casa per sempre.