Pochi giorni fa, un cucciolo chiamato Charlie che lavora come cane da terapia nel commissariato di polizia di Albany, ha evitato il suicidio di una 14enne. Con le sue conoscenza, la sua dolcezza e la sua spontaneità ha evitato che accadesse qualcosa di drammatico.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda commovente che si sarebbe potuta concludere con una tragedia, ma che per fortuna è finita nel migliore dei modi. Tutti sono felici dell’arrivo di questo cucciolo.

L’agente Joel Caldwell è stato assegnato a questo cane ed infatti, ogni giorno si prende cura di lui e lo porta sempre con sé durante le ore di lavoro. Lo aiuta tanto, soprattutto quando ci sono situazioni drammatiche.

Il poliziotto ha ricevuto una segnalazione della vicenda, tramite la radio. Ovviamente sapeva molto bene che il cane avrebbe potuto fare qualcosa ed infatti, sono subito intervenuti.

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo ha parlato a lungo con la ragazza, che purtroppo ha problemi di depressione. Però lei non ne voleva proprio sapere di tornare indietro. Solo quando ha visto il piccolo Charlie ha iniziato a cambiare idea.

Il cagnolino si è seduto vicino a lei. Le ha donato amore, coccole ed affetto. Non l’ha lasciata sola nemmeno per un secondo.

L’intervento del piccolo Charlie per la 14enne che voleva togliersi la vita

Alla fine dopo pochi minuti, è avvenuto l’impensabile. L’adolescente si è alzata ed è andata vicino al poliziotto, che la stava aspettando a braccia aperte.

I suoi genitori ,ovviamente, sono scoppiati a pingere e tutti i presenti hanno battuto a lungo le mani al piccolo Charlie. Il cane con la sua dolcezza e la sua voglia di aiutare, ha evitato che accadesse il dramma.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo negli Stati Uniti, come in tutto il mondo, sono davvero tante le persone che soffrono di depressione. Alcune di loro però, non ricevono gli aiuti necessari e molto spesso, decidono di suicidarsi. È fondamentale dare il nostro sostegno a chi ne ha bisogno.