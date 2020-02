Cheyenne riesce a salvare la vita del suo amico umano Cheyenne riesce a salvare la vita del suo amico umano, che è stato colpito da un infarto mentre dormiva...

Ken Richter è un uomo di cinquanta due anni, che ha sempre avuto un amore profondo per i suoi cani. Diversi anni fa, infatti ha adottato il piccolo Cheyenne e tra loro sin da subito c’è stato un legame speciale. Sono sempre stati molto uniti e tutti rimanevano a bocca aperta nel vederli.

L’uomo, però, ammette che il suo cane in realtà gli ha salvato la vita ed è proprio per questo che ha deciso di raccontare a tutti la sua storia. Vuole dimostrare l’importanza di avere un animale in casa.

Era una sera come tante per Ken che dopo aver cenato ed aver finito tutte le faccende domestiche, si è messo al letto a dormire.

Durante la notte, però, Cheyenne ha iniziato ad avere un comportamento molto strano. Ha iniziato ad abbaiare ansiosamente ed a cercare di fare il possibile per svegliare il suo amico umano.

L’uomo, non riusciva proprio a capire, ma quando si è svegliato ha iniziato ad accusare un forte dolore al petto. Era molto forte ed insopportabile, per questo ha deciso di chiamare comunque i soccorsi.

L’ambulanza, vista la gravità della situazione, è arrivata nell’abitazione in pochi minuti e quando Ken è arrivato in ospedale, è venuto fuori che aveva un infarto in corso.

E’ stato portato d’urgenza in sala operatoria ed i dottori, sin da subito hanno ammesso che se non si fosse svegliato in tempo, per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Proprio per questo affermazioni dei medici, Ken dice che Cheyenne gli ha salvato la vita. Questo perché, lui si era reso conto dell’attacco di cuore che aveva colpito il suo amico umano ed ha provato a svegliarlo con tutte le sue forze.

Una storia incredibile, che ci dimostra ancora una volta l’importanza di un animale domestico. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

