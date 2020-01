Poliziotti salvano la vita del cane in grave pericolo Poliziotti salvano la vita del cane in grave pericolo e poco dopo ha potuto riabbracciare anche i suoi amici umani..

Era un giorno come gli altri per una donna che vive in Florida, chiamata Ashley LaBrant, che era uscita per fare la sua solita passeggiata. Ad un certo punto, in una casa abbandonata ha sentito uno strano rumore e quando si avvicinata per capire bene, ha notato che c’era un cane dentro la palude, in pericolo.

Le sue condizioni erano molto gravi e vederlo in quello stato non è stato affatto semplice per la signora, che voleva aiutarlo a tutti i costi.

Da sola non poteva entrare e per questo, non avendo altra alternativa ha dovuto chiamare gli agenti di polizia. Aveva bisogno di essere salvato.

L’agente Fox, è arrivato subito sul posto, insieme ad un altro suo collega ed entrambi si sono messi subito a lavoro, per cercare di capire come salvare il cane.

Dopo diversi tentativi, il giovane poliziotto ha deciso di calarsi nella palude e di tirarlo fuori. Non avevano molto tempo e molte possibilità, per questo dovevano sfruttare ogni singolo minuto che avevano a disposizione.

L’agente, dopo essersi calato, ha afferrato il cane per il collare e l’ha portato fuori da quella trappola, che poteva fargli perdere la vita. Poco dopo è stato portato alla clinica veterinaria del posto.

Il medico lo ha sottoposto subito ad una visita ed ha fatto anche il controllo del suo microchip. È venuto fuori che il dolce cagnolino era smarrito e che la sua famiglia stava facendo di tutto per trovarlo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il dolce cucciolo alla fine, ha potuto riabbracciare i suoi amici umani, ma la cosa che ha reso tutti felici è proprio che non riportato nessun trauma grave dopo la terribile esperienza che ha dovuto affrontare.

