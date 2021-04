Chi è Maneki Neko, il gatto portafortuna

Alzi la mano chi non conosce Maneki Neko, il gatto porta fortuna giapponese! Lo potreste aver notato nei ristoranti cinesi o anche negli anime: è la statuina di un gatto che ha una zampa alzata in segno di saluto. Il suo nome è Maneki Neko e non è di origine cinese, bensì giapponese. Il nome significa proprio “Gatto che fa un cenno” e si ritiene che sia una statuetta che porta fortuna.

Fonte Pixabay

La razza di gatto solitamente raffigurata dal Maneki Neko è un Bobtail giapponese calicò. A seconda della zampa sollevata, poi, si dice che cambi il tipo di fortuna portato: se alza la zampa sinistra si tratta di successo nel lavoro, mentre la zampa destra porta denaro e fortuna in generale. Alcune statuette, poi, hanno la zampa alzata mobile che funziona o a batteria o a energia solare, in modo da salutare di continuo.

Esistono molti racconti popolari che narrano della leggenda del Maneki Neko. Alcuni documenti attestano che sia nato verso la fine del periodo Edo in Giappone, mentre altre fonti sostengono che sia saltato fuori fra il XVIII e la metà del XIX secolo, ma c’è chi dice che possa essere ancora più antico.

Una tradizione locale rivela che il Maneki Neko sia nato dove ora si trova il Tempio Gotokuji di Tokyo. Secondo la leggenda, nel 1400 il tempo era una semplice capanna e il monaco che se ne prendeva cura non riusciva a sbarcare il lunario. Un giorno chiese al suo amato gatto di portargli un po’ di fortuna. Poco tempo dopo, diversi samurai arrivarono durante un temporale, spiegando che il gatto li aveva salutati in strada. Uno di essi era anche un ricco signore, il quale decise di donare risaie e terre coltivate al tempio, rendendolo il grande santuario che è oggi.

Un’altra versione di questo racconto parla di un negoziante povero che accolse un gatto randagio e affamato. In segno di gratitudine, il gatto si sedette nella parte anteriore del negozio, salutando i clienti fino a quando il negozio non cominciò a prosperare. Da allora il Maneki Neko è diventato un simbolo di buona fortuna per i proprietari di piccole imprese.

Fonte Pixabay

I significati del gatto Maneki Neko

Oltre alla differenza di significato della zampa alzata, anche il diverso colore vuol dire cose diverse:

calico: attira fortuna, ricchezza e prosperità

bianco: attira felicità e purezza di pensieri e azioni

oro: attira ricchezza e prosperità (per questo è comune nei negozi)

nero: protegge dalle energie negative e allontana il Male

rosso: protegge dal Male e dalla malattia soprattutto i bambini

rosa: attira amore e romanticismo

verde: aumenta la concentrazione negli studi e aiuta la guarigione

blu: attira pace, armonia e felicità per i membri della famiglia

Fonte Pixabay

Il Maneki Neko, poi, spesso ha degli ornamenti o tiene in mano degli oggetti: