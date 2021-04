Un evento tragico è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, martedì 6 aprile, in provincia di Verona. Una bombola di gas è esplosa all’interno di un appartamento, nel quale c’erano una mamma ed i suoi due bambini, di 1 e 5 anni, che sono rimasti feriti. Per fortuna nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

Sull’episodio stanno indagando i vigili del fuoco ed anche le forze dell’ordine. Inoltre, l’intero stabile è stato dichiarato inagibile, proprio per i danni causati dalle fiamme.

Un episodio terribile, che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella mattinata di ieri, martedì 6 aprile, intorno alle 11.30. In un’abitazione a due piani a Dolcè, piccolo comune in provincia di Verona.

I primi a lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti del posto. Dopo aver sentito una forte esplosione, hanno visto le fiamme uscire dalle finestre dell’appartamento.

Per questo hanno allertato in fretta i Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. I pompieri per fortuna dopo diverso tempo, sono riusciti a domare le fiamme e, alla fine, anche a spegnerle.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’incendio sia divampato a causa dell’esplosione di una bombola di gas, che era presente all’interno della casa.

Incendio in un appartamento: le condizioni della madre e dei due bambini

Vista la gravità dell’accaduto sul posto sono arrivati anche i sanitari. I medici hanno deciso di chiedere anche l’intervento dell’elisoccorso di Verona Emergenza.

I bambini hanno riportato ustioni ed escoriazioni in varie parti del corpo. Per questo sono stati trasferiti nell’ospedale di Borgo Trento e in quello di Sacro Cuore Don Calabria. L’intera famiglia ora è ricoverata, ma per fortuna nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

Purtroppo le fiamme hanno creato dei problemi all’interno di tutto lo stabile ed infatti i Vigili del Fuoco lo hanno considerato inagibile. In questo momento così delicato, non resta che attendere la conclusione delle indagini, da parte delle forze dell’ordine ed aspettare che la mamma e i suoi bimbi, riescano ad uscire dall’ospedale, dopo la brutta esperienza che hanno vissuto.