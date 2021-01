Rabbia a Villa d'Asti, denunciato proprietario di due cani per maltrattamento ed uccisione di animali

Orribile episodio a Villanova d’Asti, proprietario di due cani denunciato per maltrattamento e uccisione di animali. L’uomo, residente nella zona, ha chiamato gli agenti della Polizia Locale per chiedere loro di andare a prendere i suoi due cani. Doveva traslocare e non poteva portare gli animali con se. Pretendeva che il Comune se ne facesse carico.

L’agente dall’altra parte della cornetta, gli ha educatamente spiegato il canile serve per accogliere cani randagi, senza una famiglia.

Dalle parole dell’uomo era però troppo evidente la decisione mi sbarazzarsi dei suoi cani. Così il giorno successivo, una pattuglia ha deciso di recarsi all’abitazione, per un semplice controllo. È stato allora che gli agenti della Polizia Locale hanno fatto l’orribile scoperta.

Sull’auto dell’uomo c’era un rottweiler, in stato confusionale e visibilmente sofferente. Il residente aveva parlato di due cani, così gli agenti hanno deciso di indagare più a fondo.

Sul pavimento della casa, c’era un’incrocio di cane di taglia media coperto con un asciugamano. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha prima provato a difendersi affermando che il cane dormiva. Ma quando ha capito che era impossibile nascondere il fatto che fosse morto, ha provato a far credere agli ufficiali che qualcuno li aveva avvelenati entrambi.

Denunciato il proprietario

Gli agenti di polizia hanno immediatamente sequestrato i due animali e denunciato il proprietario. Il corpo del povero meticcio si trova adesso nelle mani dell’Istituto Zooprofilattico di Torino. Dove ora verrà sottoposto ad autopsia. Grazie a quest’ultima, le autorità potranno capire la causa della morte.

Il rottweiler, invece, è stato affidato all’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), che ha provveduto a portarlo dal veterinario per tutte le cure necessarie. Fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

Nella casa dell’uomo, la polizia locale ha trovato una scatola di sedativi per uso veterinario. Le indagini sono ancora in corso, ma il quadro di quanto accaduto sembra essere chiaro. Gli agenti credono che l’uomo, dopo il rifiuto al telefono, abbia cercato qualunque mezzo per disfarsi dei suoi due cani.