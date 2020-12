Golden Retriever dal veterinario non si fa ingannare dal proprietario

Il Golden Retriever dal veterinario non si fa imbrogliare dai proprietari, che facendolo salire in macchina hanno cercato di intortarlo un po’. Come fanno tutti i famigliari di pets che cercano di mantenere calmi i propri animali che non sono proprio contenti di andare a visita. Ma questo adorabile cucciolo non si fa ingannare!

Fonte Pixabay

Lord Cartier è un Golden Retriever molto intelligente che vive nella Carolina del Nord. Non è facile imbrogliarlo e quando i suoi proprietari lo caricano in macchina e cercano di distrarlo, lui sa bene qual è la reale meta di quel viaggio: l’ambulatorio del veterinario.

La sua famiglia umana sapeva che non sarebbe stato facile. Nel momento in cui si è reso conto della reale destinazione di quella gita in automobile, è diventato praticamente di pietra. Non stavano andando al parco per cani, ma dal veterinario.

Fonte Pixabay

Quando i suoi affettuosi proprietari hanno cercato in tutti i modi di farlo scendere dall’auto, Lord Cartier non si è mosso di un centimetro. Ha continuato a fissarli con aria di sfida, come a volerli far pure sentire in colpa per quel doppio gioco.

Lord Cartier non ama infatti andare dal veterinario. Ma del resto nessun cane e pure nessun essere umano adora andare a visita. Per questo motivo comprendiamo la freddezza di Lord Cartier che si oppone come può, con una resistenza passiva, ai tentativi dei proprietari di farlo scendere.

Fonte Pixabay

Il Golden Retriever dal veterinario si oppone come può per non scendere dall’auto

Il proprietario a un certo punto cerca di tirarlo fuori fisicamente e di peso, ma lui rimane incollato dal suo sedile.

Sembra quasi implorarli con lo sguardo di non fargli quello sgarbo!

Fonte YouTube K Long

Il video del cane che si oppone alla visita veterinaria ha fatto il giro del mondo, con più di 2 milioni di visualizzazioni. Chi avrà vinto alla fine? Noi tifiamo per Lord Cartier!