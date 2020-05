Chihuahua abbaia per 5 ore per aiutare la nonnina caduta a terra Anziana cade per terra: il suo chihuahua abbaia per ore per cercare di salvarla

Questo chihuahua è davvero molto fedele e leale alla sua migliore amica umana, un’anziana signora che un giorno ha avuto un incidente ed è salva per merito suo. Il cane ha continuato ad abbaiare per 5 ore per salvare la nonnina che era caduta per terra.

Nove anni fa Marie Alexander ha salvato un dolce chihuahua che viveva in un rifugio. Lo ha chiamato Sassy. Da quel giorno sono diventati letteralmente inseparabili. E come la donna lo aveva salvato, così Sassy ha ricambiato il favore più avanti.

Marie un giorno era uscita a ritirare la posta, come faceva sempre Sassy l’ha seguita, ma mentre stava rientrando l’anziana donna è caduta a terra. Purtroppo durante l’incidente si è ferita e non era più in grado di ritirarsi su. Non c’era nessuno in zona e lei non aveva con se il telefono cellulare.

Ma per fortuna c’era Sassy con lei. Non solo il piccolo chihuahua le è rimasto fedelmente accanto per tutto il tempo, ma si è messo anche ad abbaiare per attirare l’attenzione di qualche soccorritore. E non si è fermato per 5 lunghissime ore. Salvando di fatto la vita a Marie Alexander.

La donna, che non poteva stare sotto il sole, è riuscita a trascinarsi verso una zona protetta e all’ombra, nell’attesa che qualcuno venisse a soccorrerla. Mentre Sassy di fianco a lei ha continuato ad abbaiare e lo ha fatto per cinque ore di fila, senza mai stancarsi. Sapeva che non doveva arrendersi.

Nessuno sembrava darle retta, ma alla fine qualcuno si è deciso ad andare a vedere perché quel cane non la smetteva di abbaiare in quel modo. Lei sapeva che stava facendo la cosa giusta e non sentiva la stanchezza perché lo faceva per la sua mamma umana.

La donna è rimasta ricoverata pochi giorni in ospedale ed è guarita rapidamente. Potendo presto tornare a casa dal suo piccolo chihuahua.