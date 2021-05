Chihuahua con il cucchiaio di legno legato al guinzaglio: i proprietari spiegano perché l’hanno messo

Cosa ci fa un chihuahua al guinzaglio con un cucchiaio di legno conficcato all’interno della sua pettorina? Da quando Lu-Seal ha perso peso è diventato un vero e proprio maestro della fuga. Tenta sempre di fuggire e adesso passa perfettamente tra le sbarre del cancello di casa. Per la sua famiglia umana è un incubo, perché hanno paura di perderlo. Ma i proprietari hanno trovato una soluzione geniale.

Fonte Pixabay

Lu-Seal è una dolce chihuahua di 14 anni che vive con la sua famiglia bipede a Pittsburgh, in Pennsylvania. In un video pubblicato sul suo profilo personale su Instagram a novembre 2020, la cagnolina mostra il trucco messo in atto dai suoi proprietari per impedirle di scappare in strada.

Semplicemente nella pettorina hanno inserito un cucchiaio di legno, senza che questo potesse farle del male, ovviamente. Così quando prova a passare tra le sbarre del cancello della sua casa non può uscire, perché il cucchiaio le impedisce di mettere in pratica la sua fuga per la libertà.

Nel 2016 la sua famiglia è andata al rifugio per animali Humane Animal Rescue di Pitt per adottare un Labrador. Ma arrivata lì si è innamorata alla follia di quel chihuahua, abbandonato all’età di 9 anni. E lo ha portato a casa.

La cucciola all’epoca pesava sette chili. Era decisamente in sovrappeso per le dimensioni della sua razza. Il proprietario aveva paura per la sua salute e l’ha messa a dieta, aiutandola a perdere peso anche con un po’ di sana attività fisica.

Chihuahua al guinzaglio per non scappare: guarda quanto è dimagrita la cagnolina

Le immagini del prima e del dopo mostrano un’incredibile trasformazione: il chihuahua ha perso peso e ora sta bene.

La cagnolina troverà sicuramente un modo per ovviare all’intraprendenza della sua famiglia per impedirle di scappare. Siamo certi che prima o poi ce la farà.