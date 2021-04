Quando il cagnolino randagio Chachi ha ricevuto attenzioni da una coppia di turisti, ha deciso che quella sarebbe stata la sua nuova famiglia per sempre. La vicenda è arrivata dalla Macedonia, ma ben presto ha fatto il giro del web in ogni parte del mondo.

Bruce e Jen sono due fidanzati che si trovavano in Macedonia per una vacanza. Dopo un giorno trascorso a visitare i luoghi e le attrazioni del posto, si sono rilassati andando a cena in un ristorante della zona.

Finito il pasto, i due si preparavano per tornare nel Bad & Breakfast in cui alloggiavano. Era circa mezzanotte.

Quando sono usciti dal ristorante e si sono incamminati verso la loro casa, hanno fatto un incontro inaspettato che gli avrebbe stravolto la vita d lì a poco.

Un cucciolo dolcissimo ma in evidente stato di abbandono si è avvicinato a loro come a voler chiedere aiuto. Era terribilmente affamato, sporco, stanco e aveva una zampetta paralizzata che lo faceva zoppicare in maniera molto vistosa. Inoltre, era così magro che i giovani riuscivano a contare tutte le sue gracili ossa.

Non essendo a casa loro, i giovani non sapevano come comportarsi, ma hanno comunque deciso di avvicinarlo.

Per evitare di spaventarlo non lo abbiamo toccato. Ma lo abbiamo invitato a seguirci e lui non ha esitato un secondo.

Arrivati nel b&b, Bruce e Jen hanno deciso di lasciarlo libero nel recinto, per poi occuparsene il giorno successivo.

Bruce e Jen adottano Chachi

Al risveglio, il pensiero di Jen era soltanto uno. Uscire fuori e andare a controllare il suo nuovo amico a quattro zampe.

Nonostante il cortile fosse enorme e avrebbe potuto scappare via senza problemi, Chachi era rimasto lì tutta la notte, in attesa che quelle adorabili persone tornassero da lui.

Dopo averlo nutrito e dissetato, i giovani hanno contattato un veterinario del posto che si è precipitato a verificare le condizioni del cucciolo.

Dopo averlo vaccinato, medicato e avergli inserito un microchip, il medico ha dato il via libera a Bruce e Jen per portarlo a casa.

Nel video si vede l’arrivo a casa della coppia e il primo incontro di Chachi con il suo nuovo fratellino peloso.

Oggi il cucciolo si è rimesso completamente in sesto. Ha acquistato peso, la sua zampa è guarita e il suo sguardo si è finalmente illuminato di nuovo.