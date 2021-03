Lolina, chihuahua malata di cuore, l’appello disperato della proprietaria: “Le restano pochi mesi di vita, aiutatemi a salvarla”

Lolina è una dolce e adorabile cagnolina, che però sta molto male di salute. La sua proprietaria, che vive con lei a Milano, dovrà partire per un lungo viaggio, destinazione Giappone, nel tentativo di salvare la sua adorata Chihuahua malata di cuore. Purtroppo le restano pochi mesi di vita e la donna ha deciso di far partire una campagna per la raccolta fondi per trovare i fondi necessari per affrontare viaggio e intervento chirurgico.

Fonte Pixabay

Rosalia Miano è la mamma umana di Lolina che è disperata da quando alla sua piccola cagnolina hanno diagnosticato una malattia al cuore, che in Italia nessuno è in grado di operare. Solamente in Giappone si può cercare di salvare la vita alla piccola chihuahua.

La donna, però, non vuole perdere la sua Lolina ed è disposta ad affrontare un viaggio decisamente lungo, arrivando fino a Tokyo, pur di tentare di aiutare Lolina. È pronta a partire e spera nell’aiuto di tutti per poter raccogliere i soldi necessario per affrontare cure e viaggio.

Rosalia Miano ha raccontato che l’incubo è iniziato otto mesi fa, in occasione di un controllo di routine, durante il quale il veterinario ha scoperto una malattia al cuore. La sua valvola mitrale non funziona e il cuore si ingrossa sempre più e presto il suo corpo potrebbe non contenerlo.

La malattia è degenerativa e non le rimangono molti mesi di vita. Al massimo potrà resistere un anno. Si può intervenire chirurgicamente per riparare la valvola mitrale, ma l’operazione è molto costosa e si può eseguire solo a Tokyo o a Londra, dove ci sono cliniche specializzate.

La raccolta fondi per la Chihuahua malata di cuore

Su Gofundme la sua mamma umana ha lanciato una campagna di raccolti fondi per aiutarla a trovare i fondi necessari per salvare Lolita.

La donna è pronta a partire anche subito, perché in Italia e a Milano non ci sono cliniche veterinarie che possono aiutarla.