“Offriamo un’enorme ricompensa a chiunque ci aiuti a trovare colui che ridotto così questo cucciolo di poche settimane”

La storia che vi raccontiamo oggi, fa rabbrividire come poche altre. Quando Hope è stato trovato era letteralmente in fin di vita. Qualcuno aveva abbandonato il cucciolo di pit bull in una busta di plastica all’interno di un cassonetto della spazzatura, condannandolo ad una morte certamente dolorosa. Fortunatamente, il destino non ha permesso che quest’opera così crudele si compisse del tutto.

Credit: animalhopeandwellness/Facebook

Ad accorgersi di quel fioco lamento proveniente dall’interno di quel cassonetto, è stata una splendida donna di nome Alejandra. Lo ha tirato fuori e ha potuto vedere che si trattava di un minuscolo cagnolino che aveva soltanto poche settimane di vita.

Era chiaramente un abbandono, quello che aveva davanti agli occhi. In più, colui che lo aveva gettato come se fosse immondizia, gli aveva anche tagliato la coda e lo aveva bruciato. Così Alejandra ha contattato il controllo degli animali e il dipartimento dello sceriffo per denunciare il crimine.

Dopodiché, data la gravità delle sue condizioni di salute, la ragazza si è precipitata al primo studio veterinario disponibile. Ma quando il medico ha visto Hope, ha capito che da solo non poteva fare nulla, così lo hanno trasferito alla Animal Hope and Wellness Foundation, una delle più grandi cliniche veterinarie della zona.

La difficile riabilitazione di Hope

Credit: animalhopeandwellness/Facebook

Tutti i membri dello specializzato team veterinario della clinica, così come Alejandra, sono rimasti scioccati nel vedere le condizioni in cui era ridotta quella povera creatura indifesa. Aveva delle gravissime ustioni su gran parte del suo corpicino ed era chiaro che gli erano state provocate da qualcuno.

All’inizio, nessuno era sicuro che sarebbe riuscito a riprendersi del tutto. Ma non c’era la minima intenzione di mollare, tanto meno Alejandra che si è resa disponibile ad adottarlo anche se avesse riportato dei danni irreversibili.

Credit: animalhopeandwellness/Facebook

Fortunatamente, le cure costanti e l’amore che tutte quelle persone hanno dimostrato nei confronti di Hope, hanno funzionato alla grande. Oggi lui è felice insieme alla sua nuova mamma nella sua nuova splendida casa. Corre e gioca contento con gli altri amici pelosi ed ha dimenticato del tutto il suo triste passato.

Chi non ha dimenticato affatto, invece, sono i volontari della clinica di salvataggio. Sono rimasti talmente scioccati dalla vicenda di Hope, da offrire una ricompensa di 20.000 dollari a chiunque dia una mano a catturare il colpevole di quel gesto osceno.