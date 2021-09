Questa è la storia di un povero sfortunato cane di razza Chihuahua senza occhi, nato con questa malformazione e questa disabilità che hanno rischiato di fargli perdere la vita. Poteva morire, perché nessuno lo voleva, nessuno lo amava, nessuno si voleva prendere cura di lui. Fino a quando finalmente la sua vita non è cambiata.

Precious è un cane Chihuahua nato con una piccola disabilità. I proprietari fin dai primi giorni hanno notato una testa un po’ più grande rispetto a quella degli altri cuccioli. Non gli hanno subito dato molta importanza. Ma con il passare del tempo si sono accorti che aveva dei problemi di salute.

Il cucciolo, infatti, ha iniziato ad avere problemi agli occhi. Sembrava non avere pupille e non hanno deciso di indagare per capire come intervenire per aiutarlo. La prima cosa a cui hanno pensato è stata di disfarsi il prima possibile di quello che era diventato per loro solo un peso.

I proprietari avevano infatti fortemente voluto quella cucciolata, sperando di ricavare un po’ di soldi dando in adozione i piccoli appena nati. Ma Precious era diverso da tutti gli altri e per loro porre fine alla sua vita era l’unica opzione possibile.

La cagnolina ha ricevuto una condanna di morte prima ancora di avere una settimana di vita, senza aver mai conosciuto l’amore di una famiglia. Per fortuna la sua storia ha raggiunto Dina Sanchez Lemus, che si è subito data da fare per aiutarla.

La storia a lieto fine del Chihuahua senza occhi

Un conoscente ci ha detto che aveva un cane che non apriva gli occhi e aveva una testa più grande del normale. Ha detto che l’avrebbero sacrificata perché stava solo per “soffrire”.

Dina ha chiesto di potersi prendere cura di lei, adottando anche un altro fratello della cucciolata. Non è stata facile, ma con pazienza entrambi sono cresciuti insieme.

I cani con disabilità hanno solo bisogno della persona giusta che si possa prendere cura di loro. Ora Precious è un cucciolo felice e giocherellone!