Cucciola sorda impara ad abbaiare imitando altri cani, il video è dolcissimo

La cucciola sorda impara ad abbaiare per poter comunicare con gli altri pelosi e anche per richiamare l’attenzione degli esseri umani. Come è possibile che ci sia riuscita? Semplicemente imitando altri cani e cercando di parlare proprio come fanno loro. Anche se per lei è decisamente molto più difficile farlo.

Fonte Pixabay

Per chi ha deciso amorevolmente di prendersi cura di un cane con una disabilità, piccoli traguardi come quello raggiunto dalla cagnolina protagonista di questo video vanno condivisi. Magari in un video da pubblicare sui social che in poco tempo diventa virale.

Potete immaginare come deve essere la vita di un cane nato sordo? O sordo e cieco come il cucciolo protagonista del video qui sotto, che ha però la fortuna di avere un proprietario che si prende cura di lui con dedizione?

Fonte YouTube video tantilink

La cagnolina di cui vi parliamo oggi è diventata famosa sul web grazie a un video che la sua proprietaria ha deciso di pubblicare su TikTok. Un filmato che per molti potrebbe non significare nulla, ma chi conosce la sua storia sa quanto sia importante per la famiglia.

La cagnolina, infatti, è sorda. E non ha mai abbaiato. Ma ha imparato a comunicare semplicemente vedendo e imitando altri cani, come raccontato dall’account di TikTok @lind_saymyname.

Fonte TikTok lind_saymyname

Cucciola sorda impara ad abbaiare e il video fa il giro del web

Nel filmato si vede il cane che viene incoraggiato dalla proprietaria ad abbaiare, per attirare la sua attenzione. E l’animale obbedisce emettendo un suono che emoziona tutti.

Il cane ha aperto la bocca e ha emesso un piccolo suono prima di guardare con gioia la sua proprietaria.

Fonte TikTok lind_saymyname

Una scena davvero molto toccante, che ha commosso tutti coloro che hanno visto il filmato.