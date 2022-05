Ancora un’altra aggressione da parte di un cane lasciato libero senza controllo dai suoi padroni. Un piccolo cane di razza Chihuahua è stato ucciso da un pitbull a Turate, città in provincia di Como, in Lombardia. Il proprietario del cucciolo aggredito non ha potuto far niente per evitare il peggio. E ora è sotto choc in ospedale.

L’uomo stava passeggiando in via San Giuseppe a Turate, in provincia di Como. Stavano rientrando a casa, quando all’improvviso h anno incontrato un pitbull, che li ha immediatamente aggrediti. Il proprietario ha fatto di tutto per proteggere il suo Chihuahua, riportando anche delle ferite.

In seguito all’aggressione del pitbull, avvenuta nella giornata di sabato 30 aprile 2022, in una casa di corte di via San Giuseppe, il chihuahua ha riportato delle ferite così gravi, che in poco tempo è morto. Il proprietario si trova al momento ricoverato in ospedale.

Il proprietario del chihuahua, nel tentativo di salvare il suo amato cagnolino, ha cercato di difenderlo dal pitbull, procurandosi una contusione alla spalla. Il cane purtroppo è poi morto: a nulla è valsa la corsa dal veterinario nel disperato tentativo di salvargli la vita.

Il proprietario si trova ora ricoverato in ospedale ancora sotto choc per la morte di Ozzy, il suo chihuahua a pelo lungo. L’uomo di 34 anni teneva il suo cane al guinzaglio, quando dalla porta dei vicini è uscito il pitbull non sorvegliato.

Chihuahua ucciso da un pitbull a Turate, i Carabinieri cercano di ricostruire la dinamica dell’incidente

I carabinieri della stazione di Mozzate sono già al lavoro da sabato scorso per capire cosa possa essere successo in quella casa di corte di via San Giuseppe a Turate e perché il pitbull ha aggredito proprietario e chihuahua.

Anche la moglie è scesa subito a dare una mano, ma purtroppo la coppia non ha potuto fare niente. L’uomo ha avuto una prognosi di 7 giorni. Le autorità sanitarie sono già state allertate.