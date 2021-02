Cucciolo di chihuahua viene vaccinato, il bimbo scoppia a piangere (VIDEO)

Il cane Chihuahua vaccinato non fa assolutamente una piega, non dice nulla mentre il dottore veterinario gli fa l’iniezione per prevenire una delle malattie più comuni. Mentre lui non dice assolutamente nulla, ecco che il bambino che è insieme a lui scoppia a piangere. Una reazione davvero molto intensa!

Fonte Pixabay

Di solito i bambini hanno paura di andare dal medico. E anche molti cani hanno paura di andare dal medico veterinario. Questa è però la storia di un piccolo che ha paura di andare dal veterinario per far vaccinare il suo cane.

Il protagonista si chiama Jaden: questo ragazzino vive a El Paso, in Texas, negli Stati Uniti d’America. Un giorno ha dovuto portare il suo cucciolo a fare il vaccino. La sua reazione, ripresa da un filmato condiviso su TikTok, ha fatto il giro del web.

Quando il veterinario infila l’ago della vaccinazione nel corpo del suo dolce cagnolino, il bambino scoppia a piangere, complice del dolore che il suo cane sicuramente ha provato durante l’iniezione.

Gris Zelduh, la mamma del bambino, ha realizzato un video, pubblicandolo poi sull’account di TikTok. E in breve tempo la sua reazione dolcissima e adorabile nei confronti del suo pets ha fatto il giro del web.

Chihuahua vaccinato, se a piangere è il bambino…

Jaden racconta che non gli piace portare il cucciolo dal veterinario, perché sicuramente gli farà male. Del resto anche i cuccioli odiano andare dal veterinario propri per lo stesso motivo. Quando poi si parla di vaccini, è chiaro che un po’ di dolore ci sarà.

La pagina umoristica Notkarltonbanks, su Facebook, ha ripreso il video e qui ha ottenuto più di 650mila reazioni e più di 110mila condivisioni. E non stentiamo a credere il perché: la reazione del bambino è assolutamente adorabile e dolcissima, a dimostrazione del fatto che, come ha suggerito la mamma di Jaden, la sua è un’anima speciale.