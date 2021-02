Una vicenda davvero singolare è stata pubblicata sul web negli ultimi giorni. La protagonista è una dolce gattina, chiamata Chloe, che ogni volta che vede la sua amica umana entrare nella vasca da bagno, cerca di salvarla dall’annegamento. Le persone sono rimaste stupite ed infatti la clip è diventata presto virale.

Un video incredibile, che ha lasciato migliaia di persone a bocca aperta. Vedere immagini del genere, non è una cosa che accade molto spesso. Tuttavia, la donna non sa cosa le sia accaduto per reagire in quel modo.

Tutto è iniziato quando una ragazza, chiamata Sarah Kelly, ha trovato questa gattina nel rifugio della sua città.

Si sentiva sola ed abbandonata. Infatti passava la maggior parte del tempo all’interno del suo box, senza voler mai uscire. Non voleva nemmeno socializzare con i suoi fratellini a quattro zampe.

Sarah non poteva vederla in quelle condizioni ed è per questo che ha deciso di adottarla. Voleva donarle una nuova casa e tutto l’amore e il calore di una famiglia. Ha firmato tutti i moduli e l’ha portata nella sua abitazione.

Tra loro è nato un legame speciale sin da subito. La ragazza per cercare di farla adattare il prima possibile, si è anche presa una settimana di ferie dal lavoro. Chloe era felice, perché dopo tanto tempo, aveva trovato un’amica umana amorevole e paziente nei suoi confronti.

La clip virale di Chloe

Tuttavia, esattamente pochi giorni dopo la sua bellissima adozione, Sarah ha iniziato a notare un suo comportamento strano. Ogni volta che entra nella vasca da bagno, la gattina fa il possibile per cercare di “salvarla“, perché crede che stia per annegare.

La ragazza non sa bene il motivo dietro questa suo strana reazione, ma ha voluto riprendere tutto, per poterlo mostrare a tutti i suoi amici. Solo poco dopo ha deciso di pubblicare l’accaduto sul web. Ecco il video di ciò che fa la piccola Chloe:

Le immagini sono diventate presto virali. Tante persone sono rimaste stupite dal suo comportamento. Sarah in più, ci ha tenuto a precisare che sta lavorando con un addestratore, per capire il motivo dietro questa strana abitudine della gattina. Vuole aiutarla a superare questo problema.