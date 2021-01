Una donna chiamata Amanda Jane, ha chiesto a tutti i proprietari di animali domestici, di fare attenzione al detersivo per il bucato. Il suo gatto stava per perdere la vita e la signora ha voluto lanciare un disperato appello sul suo profilo Facebook, affinché episodi simili non capitino ad altre persone.

CREDIT: FACEBOOK

Ha avuto paura. Ha raccontato di essere molto legata al suo amato amico a quattro zampe. Lo ha adottato molti anni fa, poiché viveva da sola e desiderava avere un po’ di compagnia.

Ha scelto di raccontare l’accaduto sulla sua pagina Facebook. Era un giorno come un altro per la donna. Era uscita per andare a lavoro e la sera era tornata a casa.

Mentre stava facendo le solite faccende domestiche, ha deciso di lavare il tira graffi del suo gatto ed ha ha lasciato il detersivo agire per tutte la notte. La mattina, nel momento in cui si è svegliata, ha fatto la scoperta che le ha spezzato il cuore. Non credeva di potersi trovare davanti ad una scena simile.

CREDIT: FACEBOOK

Il suo amato gattino era in condizioni critiche. Era vicino al suo gioco ed aveva tutta la bava che usciva dalla bocca. Per questo Amanda lo ha preso subito in braccio ed è andata in fretta nella clinica veterinaria Perth Cat Hospital.

Il medico dopo la visita, per cercare di salvarlo, lo ha sottoposto a diversi trattamenti. Purtroppo era in gravi condizioni e se non fosse intervenuto, avrebbe sicuramente perso la vita.

Il post di Amanda Jane, dopo la triste esperienza con il suo gatto

Solo un avvertimento per chiunque usi il liquido per bucato intorno ai suoi animali domestici. Il principio attivo è Benzalconio Cloruro. Questa sostanza è molto dannosa per i gatti, come ho imparato a mie spese. Un errore molto grave, che ha messo in pericolo la vita del mio amato amico a quattro zampe. Voglio che tutti sappiano cosa abbiamo vissuto, affinché non accadano più episodi simili.

CREDIT: FACEBOOK

Fortunatamente il gattino ora sta bene. Questo è stato possibile solo grazie al tempestivo intervento della donna e del veterinario. Dovrà assumere degli antibiotici per un breve periodo, ma nonostante tutto si rimetterà in fretta.