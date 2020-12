La storia di questo cane malnutrito è stata diffusa sul web dall’associazione San Diego Humane Society. I volontari hanno chiesto aiuto a chiunque possa denunciare quanto accaduto e identificare l’autore del crudele gesto. Il cagnolino vagava per le strade della città, in condizioni deplorevoli e gravissime. Qualcuno lo ha abbandonato, condannandolo ad una morte certa.

Dopo aver prelevato il cane malnutrito, i volontari si sono recati alla clinica veterinaria del posto. A seguito di una visita accurata, il veterinario era certo che il cucciolo fosse stato abbandonato. Nelle sue gravi condizioni, non sarebbe mai potuto arrivare nel punto dove è stato trovato, da solo.

I suoi organi davano segni di cedimento e anche se sottoposto alle cure necessarie, le sue possibilità di sopravvivenza erano davvero scarse. Per questo, il medico ha consigliato ai suoi soccorritori di mettere fine alle sue sofferenze con l’eutanasia. Gli esami avevano mostrato anche la presenza di diversi oggetti nel suo stomaco, un orsacchiotto di peluche e dei calzini. Li aveva probabilmente mangiati per la troppa fame.

Dopo una tale notizia, i volontari hanno voluto diffondere un appello sui social. Rivolto sia a chiunque conosca il cane e l’identità di colui che ha deciso di abbandonarlo in quelle condizioni e sia a chiunque stia pensando di abbandonare un animale.

Le associazioni animaliste esistono per aiutare cani, ma anche persone in difficoltà. Questo cane è stato lasciato morire, solo e malnutrito. Da sempre ci occupiamo di animali in difficoltà e pubblichiamo appelli, pregando le persone di portare da noi i cani e i gatti che non vogliono più, invece di gettarli per le strade. Noi ci occuperemo delle cure, del loro reinserimento e anche della futura adozione.