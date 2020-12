La fuga del cagnolino Luigi, scappato di casa per inseguire una cagnolina in calore

Luigi è un cagnolino trovato dai volontari della Hope For Paws, a vagare confuso per le strade della città. Dopo diverse chiamate dei residenti, che continuavano ad allarmarli su questo randagio che entrava nelle loro proprietà, i ragazzi hanno deciso di cercarlo e di verificare le sue condizioni di salute.

Credit: Hope For Paws / YouTube

Una volta raggiunto il quartiere indicato, i soccorritori si sono resi conto che il cucciolo aveva un collare. Ciò voleva dire che non era un cane randagio e che aveva una famiglia.

Continuava a guardarsi intorno e fissava una casa. Abbiamo pensato che si fosse perso, anche perché se abitava in una di quelle case, i residenti non avrebbero avuto motivo di chiamarci.

Credit: Hope For Paws / YouTube

I volontari hanno aspettato il momento giusto e non appena il cagnolino si è distratto, sono riusciti a catturarlo.

Soltanto in seguito, abbiamo capito che stava seguendo una femmina di husky in calore. Lo abbiamo portato in una clinica veterinaria, per una valutazione medica e anche per scoprire la possibile presenza di un microchip.

La riunione di Luigi con la sua famiglia

Credit video: Hope For Paws – Official Rescue Channel – YouTube

Grazie al veterinario, i volontari hanno scoperto che Luigi era scappato di casa da circa tre settimane e che la sua famiglia lo stava cercando. Non era di certo una cosa strana che un cane maschio, sentendo una femmina in calore, fosse scappato via per inseguirla.

Credit: Hope For Paws / YouTube

Per evitare che il cucciolo si ritrovi di nuovo in una situazione del genere in futuro, i volontari si sono occupati della sua castrazione e in seguito, lo hanno riportato dalla sua famiglia!