Quando si trova una povera creatura in difficoltà, tutta sola al mondo e senza un tetto sopra la testa, l’unica cosa da fare è dargli una mano. Lo sa bene la sportiva protagonista di questa storia che ti raccontiamo oggi. Cucciolo viene adottato da una ciclista che lo ha incontrato durante un giro in bici. E lo ha portato a casa nella sua tasca.

Fonte Pixabay

Meire Luce Andrade Abreu vive a Nordestina, un comune del Brasile nello Stato di Bahia, parte della mesoregione del Nordeste Baiano e della microregione di Euclides da Cunha. Mentre si trovava a fare un giro in bici ha trovato un cucciolo abbandonato, da solo in strada.

La donna non ha esitato un attimo, decidendo di portare a casa questa povera piccola creatura. Non avendo posto dove sistemarlo, era così piccolo che ha potuto inserirlo nella tasca della sua maglietta, proprio come farebbe una mamma canguro. Lo ha chiamato Thor.

La donna ama girare in bici per le strade della sua città: il ciclismo è la sua vita. Circa una settimana fa la ragazza è uscita a pedalare e in mezzo a una tempesta che si stava per abbattere sulla città ha incontrato questo dolce cucciolo.

Il piccoletto era solo e completamente abbandonato. La donna ha preso in braccio il cucciolo e lo ha portato in salvo, nella tasca posteriore della sua maglietta tecnica per andare in bici. Ha continuato la strada e lo ha portato a casa.

Cucciolo adottato da una ciclista: Thor adesso sta bene e ha una casa

Finalmente ora Thor ha una casa per sempre. Dopo il salvataggio il cucciolo è stato portato dal veterinario che ha riscontrato che la sua salute era ottima.

Thor vive con la sua nuova mamma umana e quattro fratelli pelosi. E sono già diventati grandi amici. La donna ha deciso di raccontare la storia per lanciare un messaggio: