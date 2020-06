Ciclista salva cane abbandonato: la storia diventa virale Ciclista trova cane abbandonato sul ciglio della strada e lo salva: la vicenda è diventata virale e tutti ne sono rimasti stupiti

Era un giorno come gli altri per tre ragazzi, Rodri, Alan ed Emiliano, che vivono a Rio Negro, in Argentina. Erano usciti per fare un giro in bici. All’improvviso, trovano un cane abbandonato ed uno dei ciclisti, decide di salvarlo. La vicenda è diventata presto virale e tutti sono rimasti stupiti dall’accaduto.

Erano usciti per fare il loro solito allenamento e tutto stava procedendo normalmente. Facevano molto spesso quella strada e fino a quel momento, non avevano mai notato nulla di strano.

Quel giorno, però, è avvenuto qualcosa di insolito. I tre ragazzi hanno trovato un cucciolo abbandonato, che era in gravi condizioni. Stava talmente male, che non aveva nemmeno la forza per muoversi.

Ovviamente si sono subito fermati ed uno di loro, per prima cosa gli ha dato l’acqua della sua borraccia e alla fine ha deciso di portarlo in salvo.

L’uomo visto il suo stato, non poteva lasciarlo, poiché sapeva che per lui c’erano poche speranze di sopravvivenza. Sarebbe stato investito oppure sarebbe morto di fame.

Per questo motivo, nonostante non fosse di piccole dimensioni, ha deciso di caricarlo sulle sue spalle e di portarlo in città, per donargli tutte le cure di cui aveva bisogno. Perfino i suoi amici sono rimasti stupiti dal suo gesto e hanno voluto immortalare la scena.

Il ciclista ha ricevuto migliaia di complimenti. Nel mondo, per fortuna, non esiste solo la cattiveria e la crudeltà, ma ci sono anche persone con un cuore gentile!

Il cagnolino è stato portato nella clinica veterinaria del posto, ma non è ancora chiaro se abbia trovato o meno una famiglia. Però siamo certi che il suo lieto fine arriverà presto.

L’episodio di questo cane merita di essere conosciuto, per rendere omaggio al ragazzo che lo ha salvato. Condividetelo con i vostri amici!