Il salvataggio di un cagnolino abbandonato, chiamato Buck Il salvataggio di un cagnolino abbandonato, chiamato Buck ed il suo lieto fine..

Era un giorno come un altro per un giovane chiamato Jared Melton, che era uscito di casa per andare nel bosco a fare una passeggiata. Mentre stava camminando ha sentito uno strano pianto. Quando ha iniziato a cerare meglio, ha trovato un cagnolino abbandonato in un buco.

Il ragazzo non avrebbe mai immaginato di potersi trovare davanti ad una scena simile, poiché per lui è stata davvero sconvolgente.

Il cucciolo voleva fare il possibile per farsi notare, poiché sapeva bene che la sua situazione non era affatto semplice e stava per perdere la vita. La sua temperatura corporea era talmente bassa, che non si registrava.

Jared, quando ha trovato quel cane, ha capito che doveva fare in fretta. Infatti, lo ha tirato subito fuori da quel buco, lo ha preso in braccio e lo ha portato direttamente nella clinica veterinaria della città.

Nel frattempo ha anche pubblicato le foto dell’accaduto sul suo profilo social, con la speranza che qualcuno si facesse avanti, per dire che era il suo.

La veterinaria ha sottoposto il cane ad una visita medica molto accurata. La sua condizione non era affatto semplice, ma voleva fare di tutto per aiutarlo. Jared ha ricevuto molte telefonate, in cui tutti si complimentavano con lui, per il suo gesto gentile.

Il cucciolo è stato chiamato Buck ed ora si sta riprendendo. Il medico, visto che nessuno si è fatto avanti, ha pensato che era stato portato in quel posto di proposito, ma il giovane, ha detto che se nessuno si fa avanti, pensa di portarlo a casa con lui.

I due, ora, stanno creando un legame indescrivibile e vederli insieme è davvero meraviglioso. La veterinaria anche è felice, poiché sa che il cagnolino, con lui sarà felice ed amato.

Una storia incredibile. Purtroppo l’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa ed i volontari stanno facendo il possibile per cercare di eliminarla.

