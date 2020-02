Cinnabon, il gattino dal passato difficile che oggi è finalmente felice La storia di Cinnabon, il gattino con un passato doloroso e difficile che, grazie ad un vero e proprio angelo custode, oggi può dirsi finalmente felice

Oggi vogliamo raccontarvi la particolare storia di Cinnabon, un gattino che dopo moltissima sofferenza, ha finalmente trovato la sua rivincita, iniziando una nuova vita. Questa volta felice, piena d’amore e lontana dai dolori della vita da randagio.

Chiunque di voi abbia un felino a combinare guai per casa, sa molto bene che i gatti sono degli animali straordinari. Animali in grado di dimostrare un coraggio ed una forza d’animo davvero fuori dal comune.

Animali in grado di resistere a moltissima sofferenza, solitudine, dolore e a riscattarsi quando la vita offre loro un’occasione. Ed è esattamente ciò che è successo al gattino Cinnabon, il protagonista della storia di oggi.

Del passato di questo amico a quattro zampe non sappiamo niente. Quasi sicuramente abbandonato, questo splendido felino si è ritrovato da un momento all’altro a fare la dura vita da randagio. Una vita in cui è necessario cacciarsi il cibo, trovarsi un rifugio nel quale dormire e tenere alta l’attenzione per i tanti pericoli che ci sono.

Quando Lex lo vide la prima volta non sapeva che quel felino avrebbe cambiato la sua vita. Lex è il suo attuale proprietario, un uomo che vive nel Michigan. A dirla tutta, Lex non è mai stato neanche un grande amante dei gatti.

Ma quando lo vive nel quartiere della sua abitazione, capì all’istante che quel piccolo amico a quattro zampe aveva bisogno di lui. Era terrorizzato da qualsiasi cosa si muovesse, segno che forse poteva anche essere vittima di maltrattamento. Allo stesso tempo, però, gli stava chiedendo aiuto.

E così Lex decise di aiutarlo. Un’impresa la sua non così facile, visto che l’uomo ci ha messo ben un anno per conquistare la fiducia del suo nuovo amico a quattro zampe. Ogni giorno Lex lasciava un po’ di cibo fuori dalla porta del suo garage.

Cinnabon si avvicinava per mangiare, ma non appena sentiva un qualsiasi rumore o avvertiva un movimento, scappava via. Piano piano, però, iniziò a capire che fuori dalla porta di quel garage c’era sempre del cibo e un po’ d’acqua.

Lex ha anche costruito una cuccia per Cinnabon e con il passare dei mesi il gattino ha iniziato a dormirci durante la notte. Dopo un anno, come detto, il felino ha iniziato a fidarsi dell’uomo. Tanto che alla fine Lex lo ha adottato.

Oggi Cinnabon vive felice in casa del suo nuovo proprietario. Lontano da quella vita da randagio così pericolosa e dolorosa, il felino oggi è sicuramente amato e felice.