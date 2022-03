Clinica veterinaria pubblica in Sicilia, la nuova struttura di Enna

Una clinica veterinaria pubblica in Sicilia per curare tutti i pets che hanno bisogno di un medico per trattare disturbi e malattie. Sorge nella città di Enna la nuova struttura sanitaria dove i proprietari di animali domestici potranno portare i loro pets malati o potranno fare controlli dedicati, grazie a un centro all’avanguardia e specializzato.

Il progetto è dell’Asp, l’azienda sanitaria provinciale, che ha deciso di realizzare nell’ex presidio ospedaliero Umberto I una clinica per garantire il benessere degli animali domestici e la loro salute, aiutando anche nel campo dell’igiene e della salute pubblica.

Secondo quanto riportato dalla Asp locale, saranno tanti i servizi e le iniziative che si svolgeranno:

identificazione degli animali da compagnia

microchip

controllo delle nascite dei randagi

sterilizzazione dei cani randagi e delle colonie feline

primo intervento per gli animali senza famiglia

La clinica veterinaria, oltre a personale esperto e specializzato, avrà a disposizione anche la migliore strumentazione clinica e diagnostica avanzata. Ci sarà anche un’area dedicata agli interventi chirurgici e un’altra per la degenza dei piccoli pazienti pelosi.

La struttura sarà gestita in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali locali e anche con le associazioni animaliste del territorio che sono regolarmente iscritte all’albo regionale e operano da tempo per le strade della provincia.

Dopo l’annuncio della possibile apertura di una clinica veterinaria pubblica a Roma, ecco che anche la Sicilia si dimostra attenta al benessere degli animali da compagnia. Già a Gela aveva fatto notizia la scelta del Comune di donare delle cucce pubbliche per i randagi.

Il benessere degli animali da compagnia deve sempre più starci a cuore. E per fortuna molte città stanno intraprendendo percorsi in tal senso per garantire la salute di tutti i pets.