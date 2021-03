Cocker spaniel vede la valigia del suo proprietario vuota e si infila dentro preoccupato di perdere il posto per colpa dei vestiti (VIDEO)

Cosa ci fa il Cocker Spaniel nella valigia? Tutti i proprietari di animali domestici hanno sperimentato questa curiosa attrazione dei nostri pets nei confronti dei bagagli che lasciamo aperti, magari in attesa di riempirli prima di partire per un viaggio, di piacere o di lavoro. Chissà perché ci finiscono sempre dentro!

Questo cucciolo di Cocker Spaniel, quando ha visto la valigia aperta in giro, deve aver capito che qualcosa non andava. Forse il suo proprietario aveva deciso di andare via senza dirgli niente?

Effettivamente la sua mamma umana doveva partire. E questa volta non avrebbe potuto portare il suo cane con se. Il cucciolo, però, non ha voluto sentire ragioni. E ha deciso di infilarsi all’interno della valigia per ricordare alla proprietaria che doveva portare anche lui, altrimenti non si sarebbe mosso da lì.

La giovane donna ha cercato in tutti i modi di spiegargli che doveva andarsene e non poteva portarlo con se. Ovviamente non lo avrebbe lasciato da solo, ma lo avrebbe affidato a un parente. E forse il Cocker Spaniel non era d’accordo.

Così il cane si è infilato dentro la valigia vuota lasciata incautamente incustodita sul pavimento. Tuffandosi dentro ha detto a chiare lettere che lei doveva partire con lui e basta. Altrimenti non sarebbe potuta andare da nessuna parte.

La dolcezza del Cocker Spaniel nella valigia

Il video del tentativo del cane di intrufolarsi nella valigia della proprietaria per partire insieme ha fatto il giro del mondo e ha commosso tutti quanti.

La proprietaria in un primo momento ha assecondato il suo cucciolo, facendogli credere che non sarebbe mai andata via. Ma poi ha dovuto ammettere che doveva proprio partire e che in sua assenza lo avrebbe chiamato tutti i giorni in videochiamata, cercando di non dover più viaggiare o almeno includerlo nei suoi piani. Lo avrà convinto?