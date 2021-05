Lo sapevi che esiste un collare per non far abbaiare i cani? Non stiamo parlando di quelli che danno scosse, che andrebbero evitati perché potrebbero causare problemi ai nostri amici a quattro zampe. Ma di quelli che spruzzano la citronella in faccia a Fido quando sentono le vibrazione di un abbaio. Questo proprietario lo ha provato. Ed è finita male.

I vicini di casa si erano lamentati con la famiglia perché il loro cane abbaiava senza sosta. Si doveva trovare una soluzione. I collari antiabbaio elettrici erano da escludere, così ne hanno comprato uno alla citronella.

Dopo aver preparato il collare, questa persona ha avuto la brillante idea di provare come funzionava. E così ha deciso di indossarlo e di mimare il suo cane che abbaia. Non si aspettava, però, di tramutare il test in una piccola tragedia domestica. Di sicuro dopo questa esperienza ci penserà su due volte prima di rifarla.

La donna prima lo ha provato ad abbaiare nella veranda sul retro. Ma non succedeva nulla. Si assicura che sia acceso, controlla il livello di riempimento e rilegge le istruzioni. Ma niente da fare. Poi la brillante idea.

La proprietaria lo ha indossato per vedere se magari così avrebbe funzionato meglio. Appoggiandolo bene alla gola ha iniziato ad abbaiare: il collare funziona quando avverte le vibrazioni. E infatti è stata investita da un’esplosione di citronella in pieno viso.

Il collare per non fare abbaiare i cani funzionava fin troppo bene

A causa della citronella, la donna ha iniziato a tossire. E il collare ha continuato a spruzzare la sostanza nel suo naso. Tanto da causarle un malore. Non riusciva più a respirare e il cane preoccupato si è messo ad abbaiare, mentre lei gli urlava di stare zitto. Non si sa quanta citronella abbia respirato.

Il brutto è che non riusciva più a togliersi quel collare dal colla. Quando finalmente ci riesce, sente ridere: è il suo vicino, quello che le ha chiesto di fare qualcosa per il cane che abbaia, che non riusciva a trattenere le risate.

Lezione imparata: mai mettere il collare alla citronella a un cane e mai fare affidamento sui vicini!