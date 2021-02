Colpito da un malore, muore in mezzo alla strada: il cagnolino Poldo ha protetto il suo “Norby”

Il triste episodio è accaduto a Sirmione, un comune italiano in provincia di Brescia. Un uomo di 53 anni, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, ha accusato un malore in strada, mentre si trovava con il suo cane Poldo nei pressi del centro storico.

È riuscito ad allontanarsi dalla strada principale e ad internarsi in un vicolo, poi si è accasciato a terra. Il cane si è subito reso conto del malessere del suo padrone ed ha iniziato ad abbaiare in cerca di aiuto.

Il cane Poldo attira l’attenzione dei residenti

Per tutto il tempo, gli è rimasto accanto ed ha vegliato il suo corpo. Ha continuato ad abbaiare e piangere, finché non è riuscito a svegliare i residenti del quartiere.

Le persone si sono affacciate per vedere cosa stava accadendo e alla vista dell’uomo di 53 anni, Norberto Cogoni, hanno subito lanciato l’allarme ai soccorsi.

In poco tempo, un’ambulanza è giunta sul posto. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per rianimare l’uomo. Era già privo di vita.

Dopo quanto accaduto, è stato richiesto l’intervento degli agenti dei Carabinieri di Desenzano. Richiesta anche l’autopsia sul corpo senza vita di Norberto Cogoni, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio ha sconvolto l’intera comunità. Sembrerebbe che il 53enne fosse malato già da diverso tempo.

Poldo ora si trova con la sorella di “Norby”, è così che l’uomo veniva chiamato da tutti i suoi conoscenti. Benvoluto da tutti coloro che lo vedevano spesso a passeggio nel centro storico, insieme al suo cagnolino.

Tante le persone che hanno voluto lasciare un pensiero e dei messaggi di cordoglio sui social network, dopo la triste notizia.

Questo cagnolino è rimasto fedele al suo adorato papà e lo ha protetto davanti alla morte. Un amore che durerà per il resto della vita dell’animale.