In estate tutti abbiamo più caldo: anche Fido che potrebbe non sopportare le alte temperature che si registrano da giugno a settembre. Come rinfrescare i cani e come fare per aiutarlo a vivere un’estate più tranquilla, nonostante la colonnina di mercurio che non tende assolutamente a scendere a volte nemmeno nelle ore notturne?

Quando arriva l’estate, anche Fido ha caldo. Rinfrescare i cani è fondamentale per evitare i colpi di calore che possono causare danni soprattutto nei cani anziani, nei cuccioli o che sono malati. Ci sono poi determinate razze più inclini a soffrire il caldo torrido dell’estate.

I cani non sudano. Ci accorgiamo che hanno caldo perché iniziano a respirare in modo affannoso tenendo la bocca aperta e con una salivazione più accentuata rispetto al solido. Dormono di più, mangiano di meno, cercano sempre acqua fresca. E puoi trovarli sdraiati sul pavimento in cerca di fresco.

Nei casi più gravi i cani possono anche arrivare a vomitare quando hanno troppo caldo. Dobbiamo agire in tempo per fare tutto quello che è in nostro potere per non farli soffrire troppo.

Come rinfrescare i cani, consigli per l’estate

In giardino lascia che i cani possano accedere a un posto all’ombra e ventilato.

Non lasciare i cani su balconi o terrazzi che possono diventare roventi.

In caso di cani anziani, cuccioli, cani cardiopatici o razze brachicefale nelle ore più calde vanno tenuti in casa.

Permetti ai cani di avere sempre acqua fresca a disposizione, ma non fredda da frigo.

Non tosare i cani eccessivamente, perché il pelo li protegge. Spazzolali spesso.

Evita l’attività fisica nei cani.

Bagna spesso Fido con un getto d’acqua mai troppo freddo.

In casa meglio il ventilatore dell’aria condizionata.

Compra dei tappetini refrigeranti.

Prova a creare dei gelati fatti in casa per rinfrescare Fido offrendogli uno snack goloso, sano e fresco.

Per ogni consiglio, rivolgiti sempre con fiducia al tuo medico veterinario di fiducia.