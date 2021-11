Non potevano fare altrimenti. Quando hanno visto le terribili condizioni di vita in cui versavano gli ospiti di questa struttura, questi due ragazzi dal cuore d’oro hanno preso l’unica decisione possibile da prendere. La coppia adotta tutti i 265 cani di un rifugio dove si erano recati per adottare un cane. Per dare a tutti quanti, nessuno escluso, una possibilità di una vita dignitosa.

Fonte foto da Facebook di Dog Tales Rescue and Sanctuary

Danielle Eden e Rob Scheinberg sono due ragazzi israeliani che da sempre si dicono amanti dei cani. E lo hanno dimostrato con i fatti e non solo a parole. Danielle è cresciuta in Israele allevando cani fin da quando era una bambina, adottando anche cuccioli da un vicino rifugio.

La ragazza ha incontrato Rob nel suo paese d’origine. La coppia, innamorata e decisa a continuare la propria vita insieme, ha deciso di lasciare Israele per andare a vivere in Canada, portandosi dietro i quattro cani che avevano salvato dalla strada. Ben presto, però, la famiglia si sarebbe allargata.

Danielle Eden e Rob Scheinberg, ispirati dai loro cani, hanno aperto Dog Tales Rescue and Sanctuary, una fattoria di 50 acri nella provincia centro-orientale dell’Ontario, in Canada. Lo scopo era salvare più cani abbandonati possibili.

Spesso si recano in Israele per salvare cuccioli di strada e dar loro una seconda possibilità. Durante una recente visita, come raccontato sulla Facebook ufficiale di Dog Tales Rescue and Sanctuary, hanno scoperto un rifugio dove gli animali vivevano in condizioni pietose.

Fonte foto da Facebook di Dog Tales Rescue and Sanctuary

Coppia adotta tutti i 265 cani di un rifugio e li porta da Israele al Canada per una vita migliore

Di solito la coppia stila elenchi di 10-20 cani da salvare in ogni viaggio, optando per i casi più difficili. Ma questa volta i due hanno fatto di più, portando via tutti gli animali ospitati in quello che era un lager.

Fonte foto da Facebook di Dog Tales Rescue and Sanctuary

Più di 250 cuccioli stipati in uno spazio dove ce ne potevano stare a malapena 70. Non è stato facile, ma negli ultimi mesi hanno adottato i cani e li hanno trasferiti in luoghi più accoglienti, istituendo una squadra locale per pulire il rifugio e garantire una vita dignitosa ai cani in attesa del viaggio.