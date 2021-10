Si chiama Gus ed è il gatto più anziano arrivato nel rifugio di Humane Society. I ragazzi vista la sua età credevano che avrebbero avuto difficoltà a trovare una casa perfetta per lui, ma per fortuna una donna di 101 anni, chiamata Rose si è presto fatta avanti per conoscerlo e per adottarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia che ha dell’incredibile e che è diventata presto virale sul web. In tanti sono felici per come si sia conclusa e per la nuova vita di questo gattino.

Tutto è iniziato a settembre di quest’anno. L’amico umano di Gus si è presentato al rifugio con il cuore spezzato. Ha detto ai volontari di non poter più tenere il gatto, poiché per lavoro doveva andare via e non poteva portarlo con sé.

I ragazzi hanno capito in fretta la situazione e sin da subito hanno fatto di tutto per aiutare il felino. Dalla visita medica però, è emersa una verità davvero incredibile.

CREDIT: FACEBOOK

Il piccolo Gus aveva 19 anni e nonostante la sua età avanzata, era in buone condizioni di salute. Non poteva rimanere a lungo nel rifugio, poiché avrebbe sofferto tantissimo.

Per questo motivo, i ragazzi hanno deciso di voler raccontare la sua storia sul web sin da subito. Con la speranza che qualche famiglia amorevole, si sarebbe presto fatta avanti per conoscerlo.

La bellissima adozione del piccolo Gus

Rose purtroppo solo pochi giorni prima aveva perso il suo fedele amico a quattro zampe ed ovviamente, era molto triste. I suoi familiari quando hanno letto sul web la vicenda del piccolo Gus, hanno deciso di farli incontrare.

Tra i due è stato praticamente amore a prima vista e tutti ne erano felici. La signora con l’aiuto del gatto, avrebbe superato il dolore per quella perdita improvviso ed il piccolo avrebbe avuto di nuovo una casa calda in cui poter vivere.

CREDIT: FACEBOOK

Per gli animali anziani non è sempre facile trovare delle persone disposte ad adottarli. Di solito le famiglie preferiscono adottare solo i cuccioli, poiché hanno bisogno di meno attenzioni e meno cure.