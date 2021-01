Coppia prende in affidamento Lucy Loo e dopo 2 mesi capisce che non può darla in adozione

Lucy Loo è una dolce beagle che è stata trovata abbandonata in un porto. Tuttavia, non potevano tenerla nel rifugio. Per questo hanno deciso di darla in affidamento ad una coppia. Queste persone 2 mesi dopo, hanno capito che ormai non potevano più darla in adozione, poiché non potevano separarsi da lei.

CREDIT: FACEBOOK

La storia di questa cucciola a quattro zampe, è iniziata circa 6 anni fa. Uno dei ragazzi dei rifugio di Town & Country, l’ha trovata sola e triste su un marciapiede.

Si vedeva che fino a quel momento viveva in una casa, era in buone condizioni ed infatti ha capito in fretta che era stata abbandonata da poco tempo. Inoltre, la cagnolina era anche molto dolce e gentile con gli esseri umani.

Lucy Loo era molto triste. Purtroppo aveva sofferto la separazione dai suoi amici umani. Il suo unico desiderio era proprio di poter tornare a vivere nella sua vecchia abitazione.

CREDIT: FACEBOOK

Il ragazzo non poteva lasciarla in quel posto, poiché avrebbe perso la vita, ma non poteva nemmeno portarla nel rifugio. Non c’era più posto ed i suoi colleghi non sapevano come aiutarla.

Per questo motivo il giovane ha deciso di chiamare la sua amica Christine Anderson e le ha chiesto di prenderla in affidamento. La donna dopo aver sentito che andava d’accordo con i suoi gatti, ha deciso di accettare.

La meravigliosa adozione di Lucy Loo

La signora insieme al marito ha fatto il possibile per far adattare la cucciola nella nuova casa. L’hanno curata, coccolata e l’hanno fatta sentire amata e protetta.

In quelle settimane hanno pubblicato diversi annunci sui social, con la speranza di poterle trovare una casa. Tante famiglie si sono fatte avanti per conoscerla, ma quando Lucy Loo vedeva quelle persone aveva un comportamento strano.

CREDIT: FACEBOOK

La cucciola si nascondeva sotto la sedia. Non voleva fare amicizia con gli altri esseri umani. È proprio a quel punto che Christina ha capito che non poteva più darla via. Avrebbe sofferto anche questa separazione e alla fine, i due signori hanno deciso di adottarla per sempre.