Un terribile caso di abuso sugli animali, si è verificato nei giorni scorsi ad Allegan, in Michigan, dove alcune persone del posto, sono state costrette ad assistere ad una scena terribile, che non dimenticheranno per il resto della loro vita. Sono stati buttati fuori da una macchina in corsa, sei cani. Ecco il racconto di uno di loro:

“Era un giorno come gli altri per me, che stavo guidando per andare a lavoro. In giro non c’era nulla di strano ed era proprio tutto come sempre.

Quando all’improvviso, mentre stavo percorrendo la 124th Avenue, ho visto una strana auto, aprire il vetro e tirare fuori il braccio.

La mano non era vuota, ma avevano dei piccoli chihuahua. Sono rimasto impietrito nel vedere quella scena. Non la potrò dimenticare per il resto della mia vita, poiché mi ha scioccato.

Anche altre persone dietro di me, si sono rese conto di ciò che stava accadendo ed è per questo che ci siamo fermati per prestare soccorso ai piccoli e soprattutto per denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Fuori dall’auto in corsa, sono stati gettati per la precisioni sei cani, tutti chihuahua. Purtroppo però, solo uno di loro è riuscito a sopravvivere, gli altri non ce l’hanno fatta, per i traumi che hanno riportato.

Il cucciolo è stato portato nella clinica veterinaria della città ed è stato chiamato Lucky Lulu. Ora sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno e nonostante ciò che ha subito, si sta riprendendo in fretta! Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:”

La polizia della contea, ora sta facendo tutte le ricerche del caso, ma il loro unico scopo è quello di trovare la coppia che ha compiuto questo gesto così orribile e crudele.

Un evento terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto le persone che sono state costrette ad assistere alla scena, che non dimenticheranno mai più.

