Coppia perde Yami dopo il grave incidente Coppia perde Yami dopo il grave incidente, ma alla fine viene ritrovato dopo 5 lunghe ore..

Poche settimane fa, Tasha Buesgens e Kody Storlie, una giovane coppia, aveva deciso di adottare un cucciolo chiamato Yami. I due si sono recati nel rifugio della loro città e dopo averlo incontrato hanno subito firmato i moduli per poterlo portare a casa per sempre.

Desideravano un cane da molto tempo e quando hanno visto questo dolce cagnolino, tra loro è stato amore a prima vista. Per questo motivo non hanno esitato un secondo per adottarlo.

Durante il viaggio di ritorno a casa però, una macchina dietro di loro, li ha tamponati e quindi sono rimasti vittime di un grave incidente. La loro auto è andata a finire nel fossato vicino la strada.

Sul posto è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, dei soccorritori, ma anche quello dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a fare uscire la coppia dal veicolo.

Dopo diversi minuti, Tasha ha scoperto che il piccolo Yami era sparito e quindi ha subito avvisato tutte le persone presenti. Era molto preoccupata per le sue condizioni.

I due, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, poiché hanno riportato qualche ferita e qualche ossa rotta, ma altre persone sono rimaste sul posto per cercare il dolce cagnolino.

I vigili del fuoco, hanno messo a disposizione anche il loro drone a raggi infrarossi, che avrebbe rilevato il calore ed infatti alla fine, dopo cinque ore di ricerca, sono riusciti nel loro obiettivo ed hanno ritrovato il piccolo Yami. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I suoi amici umani, sono stati avvisati immediatamente con una telefonata, ma i pompieri hanno anche deciso di portarlo al pronto soccorso, per permettergli di riabbracciarlo. E’ stato un momento molto commovente, che ha fatto piangere tutte le persone presenti nella stanza.

Una storia con un lieto fine bellissimo, che ci ha stupito. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Red il cane scomparso dopo il grave incidente con la famiglia