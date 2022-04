Oggi vogliamo raccontarti una bella storia a lieto fine. Coppia ritrova il cane scomparso il giorno prima non risparmiandosi e tentando di ritrovarlo in ogni attimo. Stanchi morti finalmente hanno scoperto dove il cucciolo si era nascosto: non si sono fermati mai e alla fine la loro perseveranza li ha aiutati a riabbracciare l’amico peloso.

Fonte foto da Facebook di Rafa Brites

Rafaella e Felipe non si sono risparmiati e hanno fatto di tutto per ritrovare Bisteca, il loro animale domestico. La scrittrice ed ex conduttrice Rafaella Brites ha pubblicato su Facebook il ritrovamento del cucciolo.

Il cane era scomparso da casa il giorno prima. Da allora lei e suo marito Felipe Andreoli, che lavora come giornalista, hanno speso ogni minuto per poter ritrovare il dolce cagnolino. Non si sono mai dati per sconfitti e la tenacia li ha premiati.

Rafa e Felipe hanno chiesto anche ai vicini, ma nessuno aveva visto Bisteca. Quando il sole è calato, con il buio non hanno potuto cercarlo. Ma si son svegliati alle prime luci dell’alba per riprendere le ricerche.

La nostra Bisteca è scomparsa ieri, si è persa nel bosco. Abbiamo cercato fino al buio, finché abbiamo aspettato l’alba di oggi per continuare, mi sono svegliato alle 5:20, infatti non abbiamo nemmeno dormito bene, ho girovagato per tutto quello che c’era vicino, abbiamo chiamato i meravigliosi vicini che sono usciti anche loro a cercare, ma di lui non è apparso nulla, pensavamo potesse essere caduto in un fosso, rimanendo ferito.

Coppia ritrova cane scomparso il giorno prima: e la gioia è palpabile

L’uomo racconta come hanno fatto a ritrovare il cane:

C’è stato un momento in cui ho detto a Fe, amore, andiamo di nuovo, entrambi. Lo troveremo anche se passiamo il turno a cercarlo! Dal nulla, su una strada dall’altra parte della mia fattoria, ci siamo fermati davanti a un portiere per lasciare un telefono e mostrare la sua foto, vedo un puntino là in cima alla montagna!!!

Per fortuna è una bellissima storia a lieto fine: il cane non poteva nemmeno festeggiare da quanto era stanco ed esausto!