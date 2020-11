Una coppia si è fermata per strada per poter aiutare un cane senza una zampa che stava cercando di attraversare. In questo modo hanno potuto dargli una mano, dandogli un piccolo spiraglio di speranza in una vita che non è stata fin da subito facile per il cucciolo. Ecco la sua storia.

Palacios Sari è una donna che un giorno si trovava in macchina con il marito, per fare un giro in città. Quando all’improvviso si sono trovati di fronte a una situazione che non avrebbero potuto ignorare.

Mentre avanzavano con l’auto, hanno notato un piccolo cane disteso a bordo strada. Guardando meglio, si sono subito resi conto che non aveva una zampa. Era un povero cane randagio e doveva affrontare da solo la disabilità.

Il cagnolino ha anche tentato di attraversare la strada, ma rischiava di essere investito. La coppia si è subito fermata ed è corsa dall’animale, caricandolo in auto.

L’animale faticava a muoversi e si vedeva dal suo sguardo che provava anche molto dolore. Chissà quanto aveva sofferto in strada da solo, con quella disabilità che gli rendeva impossibile ogni spostamento. E chissà quante persone erano passate prima di questa coppia e lo avevano ignorato.

Fonte Pixabay

Il salvataggio del cane senza una zampa che vive in strada

La donna ha condiviso le foto del salvataggio sui social network, per sensibilizzare tutti quanti sul bel gesto compiuto. Invitando tutti quanti a cogliere ogni opportunità che si presenti per poter aiutare delle povere creature in difficoltà.

Fonte YouTube CK Woof

Centinaia di utenti della rete ha letto con piacere questa notizia, complimentandosi con la coppia per quello che ha fatto, donando una casa a chi non l’aveva. E tanto amore.

Una bella storia a lieto fine, come ne vorremmo leggere tantissime che riguardano persone di buon cuore che danno una seconda possibilità ai randagi.