Questa è una bellissima storia d’amore che ha per protagonisti 5 pelosi diventati gli invitati d’onore al matrimonio dei loro genitori umani, anche perché sono stati loro a far scattare la scintilla. La coppia si conosce proprio grazie ai cani che ora fanno parte della loro nutrita famiglia. E i cuccioli li hanno ovviamente accompagnati all’altare con orgoglio.

Alexandria e Jimmy May, rispettivamente di 32 e 36 anni, si sono sposati. E nel giorno più importante della loro vita hanno voluto che i loro 5 cani li accompagnassero all’altare. Teddy, Nola, Ranger, Ruby e Mr Bingley erano elegantissimi nei loro abiti da cerimonia.

Per noi era importante averli con noi in questo giorno visto che sono stati la parte più importante per farci unire. È stata mia sorella a incontrare per la prima volta mio marito. A quel tempo stava portando a spasso Teddy che era solito abbaiare a tutti gli uomini, ma a Jimmy questo non creava problemi perché anche lui amava gli animali. Lei ha pensato che io e quell’uomo saremmo andati d’accordo. Così la settimana seguente sono andata io a incontrarlo e da lì è nato tutto.