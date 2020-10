Questa è la storia di una coppia inglese che avrebbe fatto di tutto pur di salvare il cane randagio in cui si erano imbattuti. Lo avevano incontrato in strada e non potevano permettere che continuasse a vivere in quel modo. La coppia è arrivata a spendere 3.500 sterline pur di regalargli una seconda vita.

Georgia Harding e Sam Blackburn sono una coppia di Liverpool che si è innamorata subito di un cane che hanno poi chiamato Simba.

Quando Georgia Harding e Sam Blackburn hanno incontrato Simba per strada, durante le loro vacanze alle Barbados, non si sono potuti girare dall’altra parte. Era pelle e ossa e aveva un disperato bisogno di aiuto.

Al Liverpool Echo hanno raccontato che il cucciolo stava per morire. Non potevano lasciarlo lì da solo. E così hanno speso molte sterline per portarlo in Inghilterra con loro.

La ragazza 22enne ha dichiarato che stavano guidando e hanno sbagliato strada. All’improvviso si sono imbattuti in una scena per loro straziante: Simba era sul lato della strada sfinito.

Fonte Pixabay

Il cane era terrorizzato, non aveva le energie per scappare. Lo hanno portato dal veterinario: le zecche lo mangiavano vivo, non sarebbe sopravvissuto altre 48 ore. Per fortuna loro lo hanno salvato.

Giorno dopo giorno la sua salute è migliorata e insieme alla coppia ha combattuto per sopravvivere, felice di avere accanto una famiglia amorevole.

Soldi spesi bene per salvare il cane randagio trovato in strada

La coppia all’inizio aveva trovato due cani, ma è riuscita a trovare una casa solo per l’altro. Simba era più sfortunato: era malato e non c’erano case disponibili per lui. Così la coppia ha deciso di adottarlo.

Non è stato facile. Hanno dovuto spendere 3.500 sterline per portare Simba nel paese e il cane è dovuto rimanere in isolamento per 21 giorni. Ha anche bisogno di un intervento, per questo la coppia ha aperto una raccolta fondi per salvare Simba!