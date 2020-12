Chunk Chunk la gattina che ha chiesto aiuto alla coppia per i suoi piccoli: subito dopo è fuggita via

Chunk Chunk è un gatto che non ha mai avuto una casa calda ed un posto in cui poter vivere. Un giorno ha deciso di andare a chiedere aiuto sul balcone di un’abitazione ed ha trovato una coppia disposta a prendersi cura dei suoi cuccioli. Tutti sono rimasti stupiti dall’amore di questa mamma, per i suoi piccoli.

Renee Becera, non ha mai avuto animali in casa. Sia lei che il fidanzato erano molto impegnati con il lavoro ed avevano paura che il cucciolo soffrisse a stare troppo tempo da solo.

A dicembre del 2017, durante il periodo di Natale, quando le temperature erano molto basse, hanno trovato nel balcone della loro abitazione una gattina. Il felino non smetteva di miagolare e si vedeva che aveva bisogno di aiuto.

I due in un primo momento, l’hanno fatta entrare in casa e le hanno dato del cibo. Però, nonostante il loro affetto e le loro attenzioni, si sono presto resi conto che la piccola aveva bisogno di qualcosa di più importante.

La coppia ha iniziato a cercare in giro e pochi minuti dopo si sono resi conto che in realtà chiedeva aiuto per i suoi piccoli, che erano in strada, soli e al freddo.

Renee e il fidanzato li hanno portati in fretta nella loro abitazione. Li hanno sistemati all’interno di un cartone, con una coperta che potesse riscaldarli.

Il desiderio della piccola Chunk Chunk

La mamma ovviamente è rimasta vicino ai suoi piccoli per diversi giorni. Però, quando ha capito che quelle persone si sarebbero prese cura dei figli, ha deciso di andare via. Il suo unico scopo era quello di trovare la casa perfetta per loro.

Chunk Chunk è riuscita a fuggire dal balcone e la coppia era molto triste. Si erano affezionati a lei, ma sapevano che non potevano trattenerla. I due nel frattempo hanno continuato a prendersi cura dei suoi piccoli.

A febbraio con l’aiuto dei volontari di SPCA, sono riusciti a trovare delle famiglie perfette per ognuno di loro. Renee con il passare del tempo, ha cambiato idea. Infatti ha deciso di tenere uno dei gattini per sempre nella sua abitazione.