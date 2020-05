Coronavirus, cane poliziotto ferito da un uomo, durante controlli di sicurezza Cane poliziotto rimane ferito, aggredito da un uomo, durante i controlli di sicurezza per il Coronavirus

La vicenda è accaduta nel Regno Unito, precisamente a Nottingham, lo scorso 4 aprile. Un cane poliziotto è stato gravemente ferito da un uomo, mentre con i suoi colleghi, stava controllando una stazione ferroviaria per far rispettare il protocollo anti contagio per la diffusione del Coronavirus. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine britanniche, che hanno preteso di avere spiegazioni riguardo il suo spostamento e le motivazioni provate del suo viaggio.

Di fronte alla richiesta, l’uomo ha reagito scagliandosi contro un agente e poi ha tentato di darsela a gambe. Ciò che non si aspettava però, era di ritrovarsi davanti un cane poliziotto.

Non sapendo cosa fare e come disfarsi di lui, ha ben pensato di raccogliere a terra una tavola di legno e di colpire il cane. L’oggetto aveva dei chiodi sporgenti, che hanno provocato delle brutte ferite sul muso dell’agente peloso.

Non è la prima volta che Quantum, questo il nome del cane, si è ritrovato una vittima durante uno dei suoi interventi. Circa 2 anni fa, ha riportato ferite di coltello sul corpo, che un criminale gli aveva inflitto e fortunatamente è riuscito a sopravvivere.

Alla fine della corsa, l’uomo è stato fermato dagli agenti ed arrestato, con l’accusa di danni fisici, aggressione, resistenza a pubblico ufficiale.

È stato condannato immediatamente e il giudice ha deciso per 4 anni di reclusione.

Fortunatamente Quantum sta bene ed ha riportato soltanto dei graffi sul muso. La vicenda sarebbe potuta finire in modo differente e quella tavola di legno, avrebbe potuto causargli anche gravi danni celebrali, se l’uomo lo avesse colpito alla testa.

Purtroppo sono numerose le denunce, in tutto il mondo, di persone che non rispettano le normative anti contagio, che si spostano senza ragione di necessità, contribuendo alla diffusione del virus.

E non è nemmeno la prima volta che qualcuno reagisce, aggredendo un agente di polizia e pretendendo di avere ragione.