Courgné: donna aggredisce vigile, dopo che viene scoperta, con il suo cane, in un parco pubblico chiuso Torino: aggredisce vigile dopo che viene scoperta con il cane, in un parco pubblico chiuso

La vicenda si è verificata in provincia di Torino, a Cuorgnè, precisamente a Piazza d’Armi, dove una donna, a passeggio con il suo cane, è stata fermata e denunciata dai Carabinieri. È stata scoperta in un parco pubblico, dopo che aveva scavalcato la recinzione. L’area è al momento chiusa per via dell’emergenza sanitaria.

Secondo quanto è stato reso noto, la donna, una quarantenne, è stata vista da un agente della polizia municipale ed invitata ad uscire dal parco pubblico, mentre passeggiava con il cane.

Alla richiesta, però, la reazione della quarantenne non è stata quella aspettata. Ha aggredito l’agente.

La donna è stata arrestata e denunciata dai carabinieri, giunti in seguito sul posto. È stata multata ed accusata di non aver rispettato le norme per l’emergenza sanitaria e accusata di resistenza a pubblico ufficiale.

Non è l’unica vicenda accaduta negli ultimi giorni. A Rimini, un automobilista è stato fermato dai Carabinieri e denunciato per aver attestato il falso, riguardo il motivo del suo spostamento.

L’uomo portava a bordo dell’auto, il suo cane, con il torace fasciato. Ha dichiarato alle forze dell’ordine che era stato ferito da un altro cane, ma in seguito gli agenti si sono resi conto che sulla benda era stata spruzzata della vernice rossa.

L’uomo aveva finto il malessere del suo cane, soltanto per spostarsi. È stato denunciato per falsa attestazione e multato di 533 euro. La vicenda ha suscitato molta rabbia, soprattutto dagli amanti degli animali.

Ogni giorno le forze dell’ordine, vigili, polizia, carabinieri e fiamme gialle, cercano di controllare le varie città d’Italia e di assicurarsi che venga rispettato quanto richiesto dal governo, per riuscire, insieme, a contrastare questa emergenza sanitaria.

Le ultime decisioni del capo del Governo, sono state diffuse lo scorso 10 aprile, con una diretta. Per adesso la data lockdown è il prossimo 3 maggio. Le decisioni successive dipenderanno dalla situazione dell’Italia e dal comportamento degli italiani.