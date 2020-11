Cane non smette di urlare, ecco come reagisce il parucchiere

Il cane non smette di urlare. Piagnucola perché è dal toelettatore e non ne vuole proprio sapere di essere lavato. Per fortuna il parrucchiere mette in atto un piccolo stratagemma, filmato e poi pubblicato su TikTok, per fare in modo di avere il cane bello pulito, ma anche felice alla fine. E non era cosa semplice.

Freddy è un rinomato terapista toelettatore e addestratore di cani che ha conquistato tutti quanti con un video pubblicato su TikTok.

Su TikTok questo ragazzo ha più di 800mila follower, grazie ai video che mostra mentre è intento a fare il suo lavoro. L’ultimo filmato ha letteralmente atto il giro del web.

Nel filmato si vede un cucciolo che piange disperato, sembra non avere pace. Tante volte capita ai cani quando vanno a farsi il bagnetto o a tagliarsi il pelo.

Il parrucchiere, però, non demorde. E con calma e pazienza riesce a trattare quel cucciolo che forse in passato ha avuto qualche trauma e non ha alcuna intenzione di cedere.

Nel video Freddy dà utili consigli su come procedere in casi di cani che non vogliono farsi toccare per il bagno. Bisogna essere fermi e pazienti, non mostrare paura e muoversi con delicatezza.

Il suo modo di trattare con i cani è semplicemente adorabile, perché è in grado di rassicurare anche il più irrequieto dei cuccioli che giustamente sta sulla difensiva, non conoscendo le reali intenzioni di chi ha di fronte.

Fonte Pixabay

Cane non smette di urlare, il video ottiene anche molte critiche

Chi si è fermato solo alle prime immagini, che sembravano quelle di una telecamera di sicurezza, si sarà fatto sicuramente un’idea sbagliata di quello che stava avvenendo in quella stanza. Ma guardando fino alla fine si capisce perché il video è stato pubblicato su TikTok.

Il video è stato visto più di 25 milioni di volte in tutto il mondo. E non stentiamo a capirne il motivo.