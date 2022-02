Chi vive con un micio sa benissimo quanto sia bello condividere vita e casa con un dolce pelosetto, che non è vero che si affeziona più all’appartamento che alle persone. I gatti sanno amare la loro famiglia come i cani e come tutti gli animali domestici. Se c’è una cosa che amano fare è stare con noi quando riposano. Ma tu lo sai cosa succede a dormire con un gatto?

Fonte foto da Pixabay

Dormire con Micio è davvero molto comune. Loro adorano dormire insieme a noi. E noi adoriamo dormire insieme a loro. Chi vive con un gatto sa che è lui a decidere le cose, anche dove dormire.

E poco importa se abbiamo comprato letti, cucce e sdraiette. Lui dormirà dove vuole. E spesso la sua volontà è quella di dormire accanto a noi. Ma quali sono i benefici per gli esseri umani?

I benefici di dormire con un gatto

Molti gli studi eseguiti per poter capire quali sono i benefici per chi ha la fortuna di dormire con un gatto. Secondo i ricercatori del Mayo Clinic College of Medicine di Scottsdale (Stati Uniti), ad esempio, dormire con il felino di casa migliora la qualità del sonno.

La mattina ci svegliamo più riposati e di buon umore, avendo dormito bene durante la notte. Questo perché i gatti non vanno in un sonno profondo a lungo, loro sono sempre attenti e così ci proteggono mentre dormiamo.

Fonte foto da Pixabay

Dormendo con i gatti rinforziamo il nostro rapporto e ci sentiamo coccolati, amati, tranquilli protetti. Poi non dimentichiamo che sono caldi e soffici. E se fanno le fusa ci aiutano ad addormentarci.

Se dormire con un gatto fa bene, anche svegliarci con loro è altrettanto benefico. Il gatto è una sveglia precisa, che ci garantisce qualche coccola appena aperti gli occhi, per iniziare subito la giornata con il piede giusto.