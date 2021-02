Costretta a trasferirsi in Spagna, decide di portare con sé i suoi 9 pelosetti. Sui social il racconto del viaggio

Portare gli animali domestici in aereo non è impossibile. Certo, bisogna organizzarsi per fare in modo che i nostri pets possano viaggiare in tutta sicurezza, ma ormai le compagnie si sono ben adattate. Lo sa bene una ragazza che ha viaggiato dal Sud America alla Spagna portandosi dietro 9 pets, tra cani e gatti. Ed è sopravvissuta!

Fonte Pixabay

Ana Claudia è una ragazza che ha deciso di trasferirsi dal suo paese di origine in un’altra nazione, per cercare più opportunità e sperare in una vita migliore. Ha infatti lasciato il Perù per andare in Spagna.

La donna ha fatto le valigie salutando la sua famiglia. Ma ha deciso di portarsi con se i suoi animali domestici: sette gatti e due cani. Come portarli al Perù alla Spagna in tutta sicurezza?

La giovane donna non ha avuto nessun ostacolo: ha cercato soluzioni per poter prendere tutti quelli pelosi e portarli con se in Spagna. Ci è voluta un po’ di organizzazione, ma ce l’ha fatta.

E pensare che c’è chi lascia i propri animali in un rifugio o, peggio, li abbandona per strada quando è costretto a cambiare casa. Ana Claudia ha dimostrato che assolutamente volere è sempre potere.

Animali domestici in aereo: cosa non si fa per i propri pets

Ana Claudia non riesce a immaginare la sua vita senza i suoi pelosi, doveva assolutamente portarli con se e iniziare questa nuova vita insieme a loro. L’organizzazione non è stata facile, ma in realtà lei stessa ha raccontato di non aver avuto alcun intoppo.

Four-legged Life Shelter attraverso il suo account Facebook ha raccontato la sua grande storia, sottolineando che la compagnia aerea con cui viaggiava, la Air Europa, ha fornito tutti i comfort ai suoi piccoli pelosi.

Di sicuro Ana e la sua famiglia pelosa non è passata inosservata in aeroporto, perché non è normale vedere così tanti pets. Ma tutti sono arrivati a destinazione felici di iniziare una nuova vita insieme.